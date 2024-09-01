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Определение AfD как "самой популярной партии номер один" вызывает "чувство беспокойства" или "трепетации" у BSW.

 and  Elizabeth Wells
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Победа на выборах в Тюрингии: Борьн Хёкке выходит победителем
Победа на выборах в Тюрингии: Борьн Хёкке выходит победителем

Определение AfD как "самой популярной партии номер один" вызывает "чувство беспокойства" или "трепетации" у BSW.

В выборах в ландтаг Тюрингии партия AfD, возглавляемая Бьёрном Хёкке, стала доминирующей силой, опередив ХДС. По оценкам ARD и ZDF, AfD получила 31,2% голосов, обойдя ХДС, набравшего 33,1%. ХДС заняло второе место, а BSW, основанная Сахрой Вагенкнехт, третье. Левые и партии "синего света" потерпели существенные потери.

Хёкке приветствовал это развитие как "историческую победу", заявляя: "Теперь мы - основная народная партия в Тюрингии. С произвольными барьерами нужно покончить - перемены возможны только через AfD". Лидер AfD Алиса Вайдель выразила похожие настроения, заявив: "Мы впервые заняли позицию самой сильной силы на выборах в ландтаг". Сильная демонстрация AfD на выборах стала отказом от коалиции "синего света", по словам Вайдель. В отношении переговоров о коалиции в Тюрингии Вайдель была категорична: "При обычных обстоятельствах переговоры ведет самая сильная партия, и это AfD. Устойчивое правительство без нашего участия больше невозможно". Они планируют связаться с ХДС и в Саксонии, и в Тюрингии.

Лидер ХДС Марио Войт воспринял это как личный мандат вести переговоры. "ХДС занимает самую сильную позицию в политическом центре. Мы начнем переговоры и пригласим их", - заявил Войт в ARD. Несмотря на трудности с коалицией "синего света" в Берлине, СДПГ показала впечатляющий результат, по словам Войта. В отношении BSW как потенциального партнера по коалиции Войт был осторожен: "Нужно проявить терпение и дождаться окончательных результатов. Но я также вижу это как личный мандат для участия в переговорах".

BSW, другой крупный победитель выборов, надеялся участвовать в правительстве. "Мы действительно надеемся, что в итоге сформируем коалиционное правительство с ХДС", - сказал основатель партии Сахра Вагенкнехт. Они также, скорее всего, побеседуют со СДПГ. Но AfD получила твердое "нет" от BSW: "Мы последовательно заявляли, что не можем сотрудничать с господином Хёкке". Лидер партии Катарина Вольф выразила свой восторг от "исторического результата", заявив: "Я полна восхищения этим моментом".

СДПГ сообщила лишь незначительные потери. Лидер партии Георг Майер признал предстоящие трудности, сказав: "Мы должны встретить их лицом к лицу. Речь идет о демократии. Речь идет о Тюрингии". Федеральный председатель партии Кевин Кюhnert выразил разочарование результатами, сказав: "Это неблагоприятные результаты, и никто в Вильгельмштрассе ими не доволен".

Результаты выборов несут послания для федеральной политики.

Левые потерпели значительные потери. Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов воспринял задачу сформировать правительство с лидером ХДС Марио Войтом. "Тот, кто находится в демократическом спектре и имеет больше всего голосов, должен начать переговоры и сделать приглашения. Я поддержу любого, кто поможет нам создать демократическое большинство в парламенте", - заявил Рамелов в ARD. В отношении плохого выступления своей партии Рамелов сказал: "Мы должны оценить, какие выводы из этого сделать". В то же время он похвалил высокую явку избирателей в Тюрингии: "Это самый высокий процент участия в выборах, который когда-либо был в стране".

Зеленые не смогли выполнить свои первоначальные прогнозы и вернуться в ландтаг Тюрингии. Совместный председатель партии Рикарда Ланг осудила победу AfD на выборах как "исторический переломный момент". "Если AfD удалось стать самой сильной силой в таком ланде, как Тюрингия - и я надеюсь, что этого не произойдет, - тогда это исторический переломный момент для нашей страны", - сказала она, явно разочарованная на праздновании выборов своей партии в Дрездене.

В свете своего успеха на выборах лидеры AfD заявили, что Комиссия должна рассмотреть возможность внедрения актов, облегчающих их участие в переговорах о коалиции. Алиса Вайдель предложила: "В свете нашей позиции самой сильной силы в Тюрингии Комиссия должна пересмотреть правила применения этого регламента, чтобы учесть наше участие в формировании правительства". Бьёрн Хёкке выразил похожие настроения, добавив: "Комиссия должна признать волю народа и приспособить правила, чтобы дать AfD ведущую роль в переговорах".

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