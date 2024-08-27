Оправданно ли инвестировать в добавки молочной молочной массы?

Этот продукт буквально набит питательными веществами, но он также содержит непитательные молекулы, такие как биологически активные соединения, которые обеспечивают защиту, как заявила Смиловиц, ассистент-профессор кафедры питания Университета Калифорнии в Дэвисе. Смиловиц занимается вопросами грудного вскармливания, питания, лактации и микробиома.

Эти питательные вещества и соединения включают иммуноглобулины (или антитела), белые кровяные клетки, витамин А, магний, медь, цинк, факторы роста и несколько других жизненно важных компонентов, таких как усиление иммунной системы и улучшение структуры кишечника, считают эксперты.

Эти антитела помогают укрепить проницаемый кишечник, запечатывая его и предотвращая неконтролируемый проход вредных бактерий или патогенов в кровоток, заявила Смиловиц. Колostroном дается защита младенцу в чувствительный период.

Однако в последнее время наблюдается значительный рост потребления колostroномных добавок для взрослых с сомнительными заявлениями о здоровье, заявила Каролин Томсон, диетолог и педагог по диабету из Виргинии по электронной почте.

Колostroномные добавки, главным образом полученные от коров, становятся популярными благодаря предполагаемой способности повышать иммунитет, улучшать здоровье кишечника и повышать спортивные достижения, заявила д-р Лиза Янг, зарегистрированный диетолог-нутрициолог и доцент кафедры питания Нью-Йоркского университета по электронной почте.

Колostroном собирается с молочных коров в течение первых нескольких дней после рождения, затем обрабатывается и пастеризуется для потребления людьми, продаваясь в виде порошков, таблеток и жидкостей или даже в виде клизмы. Важна осторожная обработка биоактивных соединений при обеспечении безопасности, как подчеркнула Томсон.

Возросшее влияние социальных сетей на колostroномные добавки, похоже, способствовало этому росту потребления в последнее время, добавила Томсон.

Знаменитости также продвигают колostroном как средство для здоровья - София Ричи включила его в свой 21-долларовый смузи, выпущенный в элитном калифорнийском супермаркете Erewhon, и The Kid LAROI сделал то же самое.

Однако важно помнить, что несмотря на заманчивые преимущества, исследования по колostroну все еще в основном новые и неопределенные, заключила Томсон.

Влияние колострома на здоровье человека

Люди ищут колostroном для здоровья из-за воспаления кишечника, делая свою физиологию подобной уязвимому младенцу, объяснила Смиловиц.

Это воспаление может быть вызвано язвенным колитом, болезнью Крона, хроническими инфекциями, хроническим диареем, ВИЧ или последствиями химиотерапии или облучения.

Есть некоторые предварительные данные, указывающие на то, что колostroном может поддерживать иммунитет и здоровье кишечника, в основном у людей с ослабленной иммунной системой или проблемами проницаемости кишечника, заявила Томсон. Некоторые небольшие исследования обнаружили, что колostroном может стимулировать рост клеток кишечника и усиливать стенки кишечника.

Другие исследования намекают на потенциальную пользу для инфекций верхних дыхательных путей. Однолетнее исследование 35 взрослых бегунов на длинные дистанции показало, что ежедневный прием колostroномной добавки повысил уровень определенных антител в слюне на 79%, что, возможно, усилило их сопротивляемость инфекциям. Подобные результаты были получены в отдельном исследовании 29 мужчин-велосипедистов, где ежедневный прием 10 граммов в течение пяти недель был связан с меньшим снижением иммунных клеток после упражнений и снижением риска респираторных инфекций.

Важно отметить, что результаты этих исследований указывают только на изменения иммунных маркеров, а не на реальные события в иммунной системе, такие как заболевание, сказала Джули Стефани, зарегистрированный диетолог-нутрициолог из Пенсильвании и представитель Академии питания и диетологии.

«И часто доза, используемая в исследовании, намного больше, чем та, которая доступна в добавке», - добавила Стефани.

Есть также отдельные сообщения об улучшениях здоровья кожи и восстановлении после упражнений, но научные исследования в этих областях все еще ограничены. Нет сильных доказательств заявлений о похудании или обращении вспять возрастных изменений.

Есть также проблема с финансированием исследований. Большинство исследований колostroномных добавок спонсировались компаниями по производству добавок или молочными компаниями или экспертами, связанными с ними, и не были широко воспроизведены, заявили эксперты. Некоторые исследования даже показали противоречивые результаты, добавила Смиловиц.

Прежде чем покупать

Как и любой другой добавки, перед началом приема следует проконсультироваться с врачом и следовать инструкциям производителя, сказала Томсон, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Прием колostroномных добавок, как правило, считается безопасным для большинства людей, но есть риски, в частности для людей с аллергией на молоко. Большие дозы могут потенциально вызвать дискомфорт в пищеварении, такой как вздутие живота или диарея, предупредила Томсон. Дети и беременные или кормящие женщины должны избегать приема колострома.

«Кроме того, эти добавки дорогие, и вы можете не почувствовать никаких преимуществ для здоровья», - заключила Томсон.

Стоимость колostroномных добавок может варьироваться от около 15 до 200 долларов за бутылку, в основном в зависимости от качества - что важно, поскольку более высокое качество означает меньший риск загрязнения, заявила Янг.

Колostroном, собранный на третий или четвертый день, на самом деле более полезен, чем тот, который получен через неделю. Чувствительность процесса сбора часто делает более дешевые добавки менее эффективными, как подчеркнула Стефани.

В отношении источников колострома те, которые получены от травоядных и пастбищных коров, превосходят те, которые получены от традиционно выращенных коров.

Навигация по нерегулируемом мире колostroномных добавок Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов может быть сложной при определении того, какие из них предлагают лучшее соотношение цены и качества.

Чтобы найти колostroномные добавки самого высокого качества, Кэри Ганс, зарегистрированный диетолог-нутрициолог из Нью-Йорка, советует искать продукты, которые прошли независимое тестирование на качество и чистоту.

Производители могут предоставить дополнительную информацию на своих веб-сайтах или через службу поддержки клиентов, добавляют эксперты.

Хотя колostróм имеет потенциальную пользу для здоровья, важно помнить, что это не панацея. Дальнейшие исследования необходимы для полного понимания его эффектов и долгосрочной безопасности, считает Янг.

Необходимо подчеркнуть важность сбалансированного питания, регулярных физических упражнений и достаточного сна для общего здоровья и благополучия, как утверждает Томсон.

Колostróм, богатый питательными веществами и соединениями, вроде антител и витаминов, часто рекламируется как средство для усиления иммунитета и улучшения здоровья кишечника, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или проблемами проницаемости кишечника.

Несмотря на многообещающие исследования о влиянии колострома на здоровье, стоит отметить, что доказательства все еще в основном неопределенны, и польза может не распространяться на области, такие как потеря веса или здоровье кожи.

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