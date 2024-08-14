Оппозиция хочет подать в суд на начальника полиции Танзании после арестов

После ареста более 520 сторонников и их руководства оппозиционная партия Танзании ЧАДЕМА выдвинула серьезные обвинения против полиции. Лидер партии Фреман Мбове объявил о планах подать в суд на главного полицейского Восточноафриканской страны и высокопоставленного чиновника. Он утверждает, что был избит и подвергнут пыткам после ареста, как и другие члены руководства партии.

Мбове, его заместитель и бывший кандидат в президенты Тунду Лису, а также другие члены партии были арестованы в выходные в Мбее на юго-западе Танзании. Партия планировала там молодежное мероприятие, но полиция запретила его, сославшись на опасения хаоса и нарушения общественного порядка.

Лису, который также является юристом, объявил о планах подать в суд за незаконный запрет мероприятия, а также за произвольный арест и пытки. Он настаивал на том, что нет доказательств того, что мероприятие могло вызвать хаос.

Лису недавно вернулся в Танзанию из многолетней эмиграции после объявления президента Сулуху Хассан об окончании запрета на политические демонстрации.

После ареста Мбове и других лидеров партии были поданы иски против главного полицейского и высокопоставленного чиновника, обвиняя в пытках и жестоком обращении. После запрета молодежного мероприятия Лису планирует подать в суд за его незаконное проведение и произвольный арест членов партии.

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