- Операция в военной сфере Западного берега может длиться несколько дней

Израиль проводит обширную военную операцию в оккупированной Западном Бanke, которая, как сообщают источники "Times of Israel", может продлиться дольше запланированного. Операция началась поздно ночью и, как ожидается, продлится несколько дней. Основной целью операции является район Тулкарм, а также дополнительные силы развернуты в Дженине и ближайшем к Тубасу лагере для беженцев. По данным военных, были задержаны несколько подозреваемых палестинцев.

Министерство здравоохранения Палестины в Западном Банке сообщило о четырех погибших в лагере для беженцев, в том числе двоих в Дженине, в то время как Красный Полумесяц Палестины сообщил о трех дополнительных жертвах, погибших в результате удара беспилотника по их автомобилю к югу от Дженина.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Katz в социальных сетях объявил: "Армия Израиля не оставляет камня на камне в лагерях для беженцев Дженина и Тулкарма против экстремистской иранской террористической группы". Он подчеркнул попытки Ирана создать террористический фронт против Израиля в Иудее и Самарии (Западном Банке), поставляя деньги, оружие и современное вооружение террористам и контрабандой переправляя их через Иорданию - тактику, которую они также применяют в секторе Газа и Ливане.

Обширная военная операция против экстремистской иранской террористической группы в лагерях для беженцев Дженина и Тулкарма проводится армией Израиля. В связи с продолжающейся операцией ожидаются усиленные меры безопасности в соседних районах.

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