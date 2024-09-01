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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Операция SEK в Берлине завершилась смертельным расстрелом после вооруженной конфронтации

46-летний individuum демонстрирует оружие, провоцируя ответную реакцию специализированных сил, в результате чего наступил летальный исход. Правоохранительные органы расследуют инцидент как убийство.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Продолжается длительное полицейское действие.
Продолжается длительное полицейское действие.

- Операция SEK в Берлине завершилась смертельным расстрелом после вооруженной конфронтации

Происшествие между полицией и отдельным лицом произошло во время операции SWAT в районе Ванзее, Берлин, что привело к гибели 46-летнего мужчины. Как заявили полиция и прокуроры в субботу, он якобы ранее угрожал 49-летнему мужчине огнестрельным оружием. Сообщается, что 46-летний мужчина находился под опекой из-за проблем со здоровьем. Инцидент продолжался в течение нескольких часов.

Согласно сообщениям полиции и прокуратуры, 46-летний мужчина якобы угрожал 49-летнему в ранние утренние часы на кемпинге. "Мужчина успешно запугал жертву и обратился в правоохранительные органы", - говорится в заявлении. "49-летний мужчина избежал травм, проследил за мужчиной и увидел, как он вошел в многоквартирный дом на улице Драйлиденштрассе". Подозреваемый отказался открывать дверь, в результате чего офицеры были вынуждены силой проникнуть в квартиру в районе Николасзее позже днем.

Мужчина открыл огонь

Как сообщают полиция и прокуроры, мужчина якобы открыл огонь из своего оружия. "Полиция ответила огнем, в результате чего мужчина был нейтрализован".

Происхождение оружия 46-летнего мужчины остается неизвестным, согласно прокурору. Ведется расследование по факту убийства.

Многоквартирный дом находится в районе Штеглиц-Целендорф Берлина, в основном состоящем из вилл и отдельных домов. Как сообщил житель, опрошенный dpa, он содержит социальное жилье, с примерно 100 студиями. Рядом с домом находится начальная школа.

Полиция была проинформирована о наблюдении 49-летнего мужчины за мужчиной в многоквартирном доме по улице Драйлиденштрассе, что привело к операции SWAT. После инцидента полиция была вызвана в район Николасзее из-за того, что мужчина открыл огонь из квартиры.

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