Операции Ryanair также затронуты из-за продолжающейся забастовки сотрудников Boeing.

Забастовки в Boeing могут привести к остановке производства примерно на две-три недели после их завершения, по оценке Ryanair. Этот европейский бюджетный перевозчик, штаб-квартира которого находится в Ирландии и который является крупным клиентом Boeing, сообщил эту информацию. Boeing сообщило, что поставка самолетов 737 MAX будет задержана, как заявил Майкл О'Лири, генеральный директор группы Ryanair, выступая в Вене.

Boeing заверило Ryanair, что поставка 30 самолетов 737 MAX, запланированная на июнь 2025 года, не будет затронута, если забастовка завершится в течение трех-четырех недель. Несмотря на это заверение, О'Лири выразил скептицизм. Тем не менее, они обязаны сотрудничать с Boeing после забастовки, чтобы увеличить производство и компенсировать возможную задержку в три-шесть недель, вызванную трудовым спором в Boeing, что является их первой забастовкой за 16 лет.

Забастовки в Boeing могут потребовать от Ryanair отложить операции на несколько недель после их завершения. В результате Ryanair придется сотрудничать с Boeing после забастовки, чтобы ускорить производство и минимизировать возможную задержку в три-шесть недель.

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