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Операции по восстановлению после Гелени представляют потенциальные риски после 30 авиакатастроф с близким контактами во время полета.

Нарастание числа самолетов, вертолетов и беспилотников, участвующих в пост-Геллен оперции по восстановлению в течение прошедшей недели, якобы представляет собой потенциальную угрозу безопасности, как заявляют власти.

 and  Max Becker
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Вертолет парит над разрушенным строением в Чимни-Рок, Северная Каролина, 2 октября 2024 года.
Вертолет парит над разрушенным строением в Чимни-Рок, Северная Каролина, 2 октября 2024 года.

Операции по восстановлению после Гелени представляют потенциальные риски после 30 авиакатастроф с близким контактами во время полета.

В минувшую субботу сообщалось о множестве близких столкновений в небе, зафиксированных 30 самолетами, как сообщил инсайдер в федеральном секторе CNN.

Рост авиационной деятельности является частью широкомасштабной гуманитарной операции, развернутой в юго-восточных штатах США, пострадавших от урагана Хелène в шести штатах, таких как Северная и Южная Каролина. В результате шторма и его последствий погибло более 210 человек.

Многие районы по-прежнему недоступны по дороге из-за закрытия более 200 дорог, что осложняет доставку необходимых товаров в пострадавшие общины и вынуждает поставщиков гуманитарной помощи использовать авиационную помощь.

Авиационное движение в западной Северной Каролине выросло на 300% по сравнению с предыдущей неделей из-за операций по оказанию помощи при урагане, как сообщила директор департамента гражданской авиации Северной Каролины Бека Галлас в интервью CNN.

«Ответ был впечатляющим», - подчеркнула Галлас, - «но безопасность всегда является нашим главным приоритетом».

В Северной Каролине члены Национальной гвардии помогают в сбросе грузов и эвакуации людей с домашними животными.

Многие благополучатели гуманитарной помощи в небе включают частных пилотов.

Галлас отметила частного пилота Cessna, который не выдвинул шасси самолета в Хайкри, Северная Каролина, в среду, что привело к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта и задержке дальнейших сбросов грузов.

Аэропорт Эшвилл был перегружен авиационным движением в среду, что вынудило авиационные власти закрыть его для входящих частных самолетов - за исключением тех, которые участвуют в помощи при урагане - по крайней мере до следующей четверга.

В пятницу ФАА распространило сообщение, призывая всех авиаторов оставаться информированными.

Многие аэропорты в зоне бедствия не имеют башен управления воздушным движением, как предупредил ФАА в заявлении, и пилотов просили проявлять особую осторожность при полете в этом районе.

Неопределенное количество частных пилотов предложили свои время и самолеты для помощи в доставке грузов в районы, пострадавшие от шторма, и ФАА подчеркнуло, что его целью является гарантирование безопасности и ускорение этой важной работы.

Авиационные власти штата запретили некоторые частные полеты в сильно пострадавший Эшвилл и установили горячую линию для пилотов, которые должны позвонить перед посадкой в аэропорту Эшвилл.

«Наша команда работает долгие часы, чтобы гарантировать, что все гуманитарные полеты - будь то доставка грузов или поисково-спасательные операции - происходят эффективно и безопасно», - сказала представитель аэропорта Тина Кинси CNN. «Решимость, проявленная здесь, действительно впечатляет».

Министр транспорта Пит Буттиджед ответил Элону Маску в Twitter поздно в пятницу, заверив его, что «никто не ограничивает воздушное пространство, и ФАА не блокирует законные спасательные и Recovery полеты».

В статье также принимали участие Elizabeth Wolfe и Ashley R. Williams из CNN.

В контексте операций по оказанию помощи при урагане американские авиационные власти призывают всех авиаторов оставаться информированными по соображениям безопасности. Из-за высокого объема гуманитарных полетов американские аэропорты, такие как аэропорт Эшвилл, испытывают рост авиационного движения, что приводит к временным закрытиям и более строгим правилам для частных самолетов.

Примерно 227 кг гуманитарной помощи перегружено на личный самолет 1 октября 2024 года.

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