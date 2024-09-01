- Операторы управления воздушным движением в Германии стали жертвами кибератак

Управление воздушным движением Германии (УВД Германии), расположенное недалеко от Франкфурта-на-Майне в Лангене, подверглось кибератаке. «Наша внутренняя система связи была взломана, мы в настоящее время работаем над устранением проблемы», — сообщил представитель УВД Германии агентству Deutsche Presse-Agentur. Ведутся усилия по минимизации ущерба. Движение воздушного транспорта остается бесперебойным и работает в обычном режиме. Ранее об этом сообщало Bayerischer Rundfunk.

Атака произошла недавно, и пока неясно, были ли скомпрометированы данные. Об этом сообщено соответствующим органам.

СМИ: Подозревается хакерская группа

Министерство транспорта Германии отказалось предоставить дополнительные подробности и перенаправило запросы в УВД Германии. Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) подтвердило инцидент: «Мы знаем об этой атаке и занимаемся ею», — заявил представитель BfV. К сожалению, дальнейшая информация, например, о возможных виновниках, не может быть предоставлена в настоящее время.

Согласно сообщению Bayerischer Rundfunk, подозревается хакерская группа «APT 28», но они не предоставили никаких конкретных доказательств.

Что касается APT 28, то BfV сообщает, что эта группа активна по всему миру по крайней мере с 2004 года и в основном занимается кибершпионажем. На своем официальном сайте они называют APT 28 «одной из самых активных и опасных киберактивностей в мире». BfV приписывает APT 28 российской военной разведке «ГРУ».

Кибератака на УВД Германии вызвала опасения по поводу возможных утечек данных, что приводит к спекуляциям о хакерской активности. К этому инциденту связана подозреваемая хакерская группа «APT 28», но пока не представлено никаких конкретных доказательств.

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