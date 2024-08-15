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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Оператор терминала СПГ подает иск против конкуренции

Государство поддерживает компанию, в которой имеет 50%-ную долю. Это не нравится конкуренту на рынке сжиженного природного газа. Он подает в суд на орган, давший утверждение.

 and  Melissa Williams
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Несколько терминалов соревнуются при импорте сжиженного газа в Германию.
Несколько терминалов соревнуются при импорте сжиженного газа в Германию.

- Оператор терминала СПГ подает иск против конкуренции

Оператор первого наземного терминала СПГ в Нижней Саксонии оспаривает государственную помощь для планируемого терминала в Brunsbüttel

Ханзейский энергетический хаб (HEH), оператор первого наземного терминала СПГ в Stade, подал в суд на Европейскую комиссию в Люксембурге. HEH утверждает, что брюссельский орган неправомерно одобрил государственную помощь для планируемого терминала в Brunsbüttel. Германия стремится использовать СПГ для компенсации потерь поставок газа из России.

Истец: государственные средства не нужны для проекта Brunsbüttel

HEH утверждает, что проект мог бы быть реализован без государственных средств. Регулярный участник рынка просто повысил бы цены для клиентов и смог бы обойтись без государственной помощи, считают юристы HEH. Поддержка также побуждает операторов работать менее эффективно.

Проект в Stade возглавляет консорциум Hanseatic Energy Hub (HEH) с sede в Гамбурге. HEH включает гамбургскую логистическую компанию Buss Group, швейцарскую частную компанию Partners Group, испанского оператора газопроводов Enagás и американскую химическую компанию Dow. Строительство терминала в Stade официально началось в конце июня и запланировано на 2027 год.

Германия участвует миллионами

Европейская комиссия в июле 2023 года позволила немецкому правительству поддержать терминал в Brunsbüttel государственной помощью в размере 40 миллионов евро. Эта сумма не соответствует инвестиционным затратам, а связана с расчетами прибыли и была таким образом рассчитана Европейской комиссией, пояснило Федеральное министерство экономики.

Однако федеральное правительство участвует гораздо большими деньгами. Около 740 миллионов евро были зарезервированы в бюджете 2022 года, как указано в письме Министерства финансов в апреле 2022 года в Бюджетный комитет Бундестага. Федеральное правительство через промежуточный банк KfW владеет 50-процентной долей в компании German LNG, ответственной за терминал в Brunsbüttel.

Иск в Европейском суде

Иск последовал за решением Европейской комиссии об утверждении государственной помощи, которое было объявлено в июле 2023 года.

Европейский союз в качестве руководящего органа Европейского суда в Люксембурге будет надзирать за судебным разбирательством HEH против утверждения государственной помощи для терминала в Brunsbüttel. HEH, будучи частью Европейского союза, считает, что утвержденная государственная помощь для терминала в Brunsbüttel не необходима для его реализации, и что регулярный участник рынка мог бы финансировать проект без нее.

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