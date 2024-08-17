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Оператор российской электростанции обращается в Международное агентство по атомной энергии по поводу обстоятельств в Курске.

 and  Carmen Simpson
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Оператор российской электростанции обращается в Международное агентство по атомной энергии по поводу обстоятельств в Курске.

Статус украинских операций в Курской области, в том числе потенциального целевого назначения Курска и атомной электростанции, остается неясным. По сообщениям России, реактор находится под угрозой, и ежедневно звучат сирены воздушной тревоги. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) идентифицировало критическую угрозу для атомной электростанции в Зaporizhzhia в Украине.

Российское атомное агентство Росатом сообщило о снижении стабильности вокруг Курской атомной электростанции и захваченной украинской станции в Зaporizhzhia МАГАТЭ. Председатель Росатома Алексей Лихачев пригласил директора-генерала МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС и город Курск, чтобы лично увидеть ситуацию. По словам Росатома, часто звучат сирены воздушной тревоги из-за угрозы со стороны Украины. Российские источники также сообщают о находке обломков ракет на территории Курской АЭС. Ранее МАГАТЭ предупреждало о возможных опасностях для Курской АЭС в результате вторжения Украины на территорию России 6 августа.

Росатом и Министерство обороны России указали на признаки подготовки Украины к провокации против Курской АЭС, не предоставив конкретных деталей. Москва предупредила о жестком ответе в случае подобного инцидента. Росатом подчеркнул, что это не только угроза для этих двух станций, но и риск для основных принципов ядерной безопасности МАГАТЭ, что может нанести постоянный ущерб репутации глобальной ядерной энергетики.

Неясно, нацелены ли продвижения Украины на Курскую АЭС. Россия укрепила защиту станции, расположенной примерно в 60 километрах от украинской границы, и временно отозвала рабочих, строящих два новых реактора по соображениям безопасности.

Зaporizhzhia под постоянным напряжением

По данным МАГАТЭ, безопасность атомной электростанции в Зaporizhzhia, находящейся под российским контролем в Украине, серьезно угрожается после нападения вблизи. Взрыв вблизи зоны безопасности был вызван дроном с взрывчатым веществом, как оценили эксперты МАГАТЭ. "Еще раз мы видим эскалацию угроз безопасности на АЭС в Зaporizhzhia", - предупредил директор-генерал МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он остается "очень обеспокоенным" и призывает к сдержанности со всех сторон.

Свидетели сообщают, что регион вокруг станции был сильно оспариваемой зоной на прошлой неделе, и нет признаков того, что бои утихли. О повреждениях вблизи станции сообщалось неоднократно в последнее время. "Атомные электростанции устойчивы к техническим или человеческим сбоям и экстремальным внешним воздействиям, но они не предназначены для выдерживания прямых военных атак", - подчеркнул Гросси.

Атомная электростанция в Зaporizhzhia, находящаяся под контролем России с момента ее почти двухлетнего вторжения в Украину, неоднократно подвергалась нападениям или актам саботажа. Москва и Киев обвиняют друг друга в этих инцидентах.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следит за ситуацией на атомной электростанции в Зaporizhzhia, выражая озабоченность ее безопасностью и растущими угрозами. Росатом, российское атомное агентство, запросило директора-генерала МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС и город Курск, чтобы лично увидеть ситуацию, признавая потенциальные опасности tanto для станций, как и для принципов ядерной безопасности МАГАТЭ.

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