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ЭкономикаНовостиЕвропейский профессиональный комитет

Оперативный сегмент железнодорожного сектора сталкивается с потенциальным сокращением численности персонала, как указал руководитель EVG.

Корпорация жёлезных дорог планирует упразднить множество позиций, в основном в административном секторе. Лабораторная работа вызвала опасения среди работников, как показывает профсоюз EVG.

 and  John Stellmacher
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- Оперативный сегмент железнодорожного сектора сталкивается с потенциальным сокращением численности персонала, как указал руководитель EVG.

Объявление о широкомасштабных увольнениях, сделанное железнодорожной корпорацией Германии, поставило сотрудников в состояние неопределенности, как сообщает Профсоюз железнодорожников и транспортников (EVG). Председатель профсоюза выразил свои опасения в интервью немецкому агентству новостей, заявив, что коммуникация от руководства была неясной. "Не должно быть никаких потерь рабочих мест в оперативном секторе, а должно быть расширение".

В секторе железных дорог маячит угроза дефицита квалифицированных кадров. "Это неминуемо повлияет на железнодорожный сектор". Важно, чтобы сокращение расходов не происходило в ущерб клиентам или безопасности.

Железнодорожная компания Германии находится в финансовом кризисе и вынуждена сокращать расходы. В конце июля финансовый директор компании Левен Хольле объявил, что тысячи рабочих мест, в основном в администрации, будут уволены в ближайшие годы. Компания планирует сократить штат постоянных сотрудников примерно на 30 000 человек в течение следующих пяти лет, заявил Хольле. "Нам нужно эксплуатировать больше поездов с меньшим количеством сотрудников в будущем", - сказал генеральный директор компании Рихард Лутц.

Однако в EVG есть сомнения. "Если вы хотите больше поездов на рельсах, вам сначала нужно больше сотрудников", - заявляет Карстен Ульрих, глава профессиональной группы водителей поездов EVG. "Мы можем эксплуатировать столько поездов, сколько есть доступных сотрудников, а не наоборот".

Решение железнодорожной компании Германии сократить штат на 30 000 человек в течение пяти лет, объявленное финансовым директором Левеном Хольле, вызвало обеспокоенность в Профсоюзе железнодорожников и транспортников (EVG). Эти опасения разделяет Карстен Ульрих, глава профессиональной группы водителей поездов EVG, который заявляет: "План ЕПК (железнодорожной корпорации Германии) эксплуатировать больше поездов с меньшим количеством сотрудников будет сложным, так как оперативный сектор требует достаточного количества сотрудников для обеспечения безопасности и эффективности".

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