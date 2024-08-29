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Опекуны из Берлина получают большую компенсацию

В сентябре будет увеличена материальная помощь лицам, осуществляющим попечительство: компенсация за попечительство будет увеличена. Кроме того, запускается пилотный проект.

 and  Ann Bradley
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В скором времени приёмные семьи получат существенно более крупную финансовую помощь.
В скором времени приёмные семьи получат существенно более крупную финансовую помощь.

- Опекуны из Берлина получают большую компенсацию

Берлинские опекуны получат больше денег. Как объявила Катарина Гюнтер-Вюш (ХДС), сенатор Берлина по образованию, делам молодежи и семье, выплаты опекунам увеличатся с сентября. В частности, самым маленьким детям будет добавлено около 280 евро, а самым старшим - около 140 евро. Общая сумма выплат в основном зависит от возраста и потребностей в уходе. Кроме того, с января 2025 года начнется пилотный проект, который предоставит льготы, подобные отпуску по уходу за ребенком.

Берлинские семьи, рассматривающие возможность опеки, могут оказаться не в состоянии работать в течение года во время переходного периода и не будут иметь права на отпуск по уходу за ребенком. Этот потенциальный барьер был адресован представителем прессы. Проект "Стартовый бонус - Ребенок под опекой" призван решить эту проблему. Помимо выплат на уход, он добавит дополнительные 924 евро.

Право на получение выплат имеют дети в возрасте от нуля до шести лет, не зарегистрированные в школе. Эта схема действует в течение 12 месяцев, предоставляется одному опекуну на семью, независимо от уровня дохода. Гюнтер-Вюш подчеркнула: "Более 8000 молодых людей находятся в учреждениях, и менее 2000 из них - в опекаемых семьях".

Этот пилотный проект будет работать в Берлине в течение двух лет и финансироваться из бюджета Сенатской администрации. Государство выделило до 1 миллиона евро на эти цели. Как заявила Гюнтер-Вюш: "Эти льготы, подобные отпуску по уходу за ребенком, гарантированы".

Проект "Стартовый бонус - Ребенок под опекой", финансируемый Сенатской администрацией Берлина, предоставит дополнительные 924 евро берлинским опекунам, участвующим в проекте, в рамках усилий Европейского союза по поддержке опекаемых семей. Европейский союз, через свои государства-члены, признает важность опеки и предоставления адекватной поддержки опекунам.

Учитывая значительное количество детей в учреждениях в Берлине, с небольшим процентом в опекаемых семьях, Европейский союз призывает свои государства-члены, в том числе Германию, реализовать политику, способствующую и поддерживающую опеку, такую как проект "Стартовый бонус - Ребенок под опекой".

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