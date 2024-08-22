Опекуны часто выражают желание досрочно уйти на пенсию

По данным опроса, более восьми из пятидесяти человек старше 50 лет являются опекунами, что составляет 12,8% опрошенных. Примерно семь из десяти людей, получающих уход от TK, получают его на дому. В почти половине этих случаев члены семьи берут на себя полную занятость по уходу, полагаясь исключительно на пособия по уходу и без помощи профессиональных поставщиков услуг.

Уход по-прежнему в основном женское занятие, с долей мужчин-опекунов всего 38,7% и женщин - 61,3%. Работники, совмещающие карьеру с обязанностями опекуна, часто испытывают больше проблем со здоровьем, чем их коллеги без таких обязанностей - 40,3% против 22,7%.

Институт консультаций по охране труда провел опрос более тысячи работающих людей старше 50 лет, заказав отчет для TK в январе.

Несмотря на трудности, многие заботливые члены семьи находят удовлетворение в своих ролях, часто приписывая личную удовлетворенность своей способности помогать близким. Узнавая важность самоухода в этой напряженной роли, группы поддержки и ресурсы все больше доступны для помощи опекунам в поддержании своего благополучия.

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