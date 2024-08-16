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КультураНовостиВыпуск концерта

Опять отмены из-за травмы шеи.

Певец Уúsica отменил два дополнительных концерта, кроме своего показа. Его отсутствие связано с травмой шеи.

 and  Hanna Hofmann
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Уайт러 угодил в своих фанатов во второй раз
Уайт러 угодил в своих фанатов во второй раз

- Опять отмены из-за травмы шеи.

После отмены шоу открытия своего тура певец Уайклеф (45) также отменил два следующих концерта в Атланте, Джорджия. Причиной внезапной отмены стал шейный травма, о котором он объявил в четверг (15 августа) в социальных сетях. По словам его врачей, он сможет начать тур на следующей неделе (20 августа).

"Травма еще не зажила"

Отмененные концерты были запланированы на пятницу и субботу (16 и 17 августа). Он успокоил своих фанатов, объявив альтернативные даты шоу. Он восполнит концерты тура "Прошлое Будущее Настоящее" 9, 10 и 12 декабря. В своем заявлении он также предоставил подробности об отсутствии.

"На этой неделе я получил травму шеи во время репетиций, которые должны были стать самым большим шоу Уайклефа когда-либо," - написал он. Несмотря на физиотерапию и медицинское лечение, этого оказалось недостаточно, чтобы он был готов к первому шоу. "К сожалению, травма еще не зажила, и мои врачи посоветовали мне не выступать на концертах на этой неделе," - сообщил он своим фанатам. Но у него было позитивное сообщение для них: "При правильном отдыхе и лечении мои врачи считают, что я должен быть в состоянии начать свой тур в Вашингтоне, округ Колумбия, в следующую среду."

Звезда благодарит своих фанатов

"Я люблю своих фанатов и благодарю вас за понимание того, что травме нужно время, чтобы зажить, чтобы я мог дать вам стопроцентное шоу, которого вы ожидаете от концерта Уайклефа," - объяснил он в заявлении. Певица с тех пор удалила свое предыдущее сообщение об отмене шоу открытия в среду (14 августа). В день запланированного первого концерта он объявил в длинном посте, что ему нужно время, чтобы восстановиться от травмы. Он не предоставил дальнейших подробностей в то время.

Несмотря на то, что даты концертов на 9, 10 и 12 декабря были объявлены в качестве альтернативы, травма шеи Уайклефа, к сожалению, все еще не зажила, что не позволяет ему выступать в это время. В своем сердечном сообщении он заверил своих фанатов: "Я ценю ваше понимание и терпение, когда я приоритетно отношусь к своему здоровью, чтобы доставить вам исключительный концертный опыт, которого вы заслуживаете."

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