OpenAI стремится обеспечить оценку в впечатляющие 100 миллиардов долларов.

Чтобы получить дополнительное финансирование, инноватор, стоящий за ChatGPT, оценил свою компанию в впечатляющие $100 миллиардов, согласно данным СМИ. В основном, OpenAI опиралась на Microsoft для своего финансового роста, при этом технологический гигант, как сообщается, уже вложил более $10 миллиардов. В этом предстоящем раунде финансирования, как сообщается, ведущий инвестор Thrive Capital планирует вложить $1 миллиард, согласно различным отчетам, в том числе "The Wall Street Journal". Microsoft, в свою очередь, якобы планирует еще одно вложение, хотя условия могут измениться, как сообщает финансовый сервис Bloomberg.

Оценка в этих раундах финансирования обычно зависит от доли компании, которую инвесторы получают в обмен на свои вложения. Компании, подобные Facebook и несколько других стартапов, ранее достигали сопоставимых оценок перед выходом на публичный рынок. Однако многие стартапы не смогли удержать свои миллиардные оценки в долгосрочной перспективе.

Конкуренция в миллиардном AI

ChatGPT стал сенсацией как AI-чат-бот, который разжег интерес к искусственному интеллекту более года назад. Эти AI-программы создаются путем кормления их огромными объемами данных, что позволяет им генерировать текст на уровне человека, составлять компьютерный код и суммировать информацию. В основеConcept лежит угадывание следующего слова в предложении на основе контекста.

Последние несколько лет в Силиконовой долине развернулась жесткая конкуренция в области AI. Разработка такого программного обеспечения требует значительных вычислительных ресурсов и может легко обойтись в миллиарды долларов. На данный момент технологические гиганты, такие как Google и Meta (ранее Facebook), располагают достаточными финансовыми ресурсами для значительных вложений в свои AI-модели. Одновременно эти технологические гиганты поддерживают различные стартапы. Например, Anthropic, один из основных конкурентов OpenAI, представленный в чат-боте Claude, получил поддержку от Google, Amazon и других крупных игроков.

Успех ChatGPT и других AI-чат-ботов в получении таких высоких оценок сделал экономику зависимой от технологических достижений. Кроме того, высокие затраты на разработку и поддержание этих AI-моделей создают финансовое бремя для многих компаний, что может привести к трудностям в поддержании их миллиардных оценок в долгосрочной перспективе.

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