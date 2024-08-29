Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовости

OpenAI стремится обеспечить оценку в впечатляющие 100 миллиардов долларов.

Создатель ChatGPT ищет финансовые ресурсы

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Помощник чата способен генерировать текст на языковом уровне, подобном человеческому.
Помощник чата способен генерировать текст на языковом уровне, подобном человеческому.

OpenAI стремится обеспечить оценку в впечатляющие 100 миллиардов долларов.

Чтобы получить дополнительное финансирование, инноватор, стоящий за ChatGPT, оценил свою компанию в впечатляющие $100 миллиардов, согласно данным СМИ. В основном, OpenAI опиралась на Microsoft для своего финансового роста, при этом технологический гигант, как сообщается, уже вложил более $10 миллиардов. В этом предстоящем раунде финансирования, как сообщается, ведущий инвестор Thrive Capital планирует вложить $1 миллиард, согласно различным отчетам, в том числе "The Wall Street Journal". Microsoft, в свою очередь, якобы планирует еще одно вложение, хотя условия могут измениться, как сообщает финансовый сервис Bloomberg.

Оценка в этих раундах финансирования обычно зависит от доли компании, которую инвесторы получают в обмен на свои вложения. Компании, подобные Facebook и несколько других стартапов, ранее достигали сопоставимых оценок перед выходом на публичный рынок. Однако многие стартапы не смогли удержать свои миллиардные оценки в долгосрочной перспективе.

Конкуренция в миллиардном AI

ChatGPT стал сенсацией как AI-чат-бот, который разжег интерес к искусственному интеллекту более года назад. Эти AI-программы создаются путем кормления их огромными объемами данных, что позволяет им генерировать текст на уровне человека, составлять компьютерный код и суммировать информацию. В основеConcept лежит угадывание следующего слова в предложении на основе контекста.

Последние несколько лет в Силиконовой долине развернулась жесткая конкуренция в области AI. Разработка такого программного обеспечения требует значительных вычислительных ресурсов и может легко обойтись в миллиарды долларов. На данный момент технологические гиганты, такие как Google и Meta (ранее Facebook), располагают достаточными финансовыми ресурсами для значительных вложений в свои AI-модели. Одновременно эти технологические гиганты поддерживают различные стартапы. Например, Anthropic, один из основных конкурентов OpenAI, представленный в чат-боте Claude, получил поддержку от Google, Amazon и других крупных игроков.

Успех ChatGPT и других AI-чат-ботов в получении таких высоких оценок сделал экономику зависимой от технологических достижений. Кроме того, высокие затраты на разработку и поддержание этих AI-моделей создают финансовое бремя для многих компаний, что может привести к трудностям в поддержании их миллиардных оценок в долгосрочной перспективе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выбор между банкингом в традиционном банке, нео-банке или сервисе финансовой технологии:...
Экономика

Размышления о выборе между банковским обслуживанием в традиционном банке, необанке или поставщике финансовых услуг

Гарантируйте постоянное безопасное получение ваших средств при возникновении финансовых нужд.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Подготовка к грядущему грандиозному распродажному спектаклю Amazon Prime Day
Экономика

Подготовительная информация о предстоящей экстравагантной продаже Amazon Prime Day

Подготовительная информация о предстоящей экстравагантной продаже Amazon Prime Day Возможно, вы все еще расплачиваетесь по счету своей кредитной карты за июльскую распродажу Prime Day, но Amazon еще не закончил с вами - распродажа в стиле октября Prime Day приближается на горизонте. Вот подробности этого события, прямо перед сумасшедшей суетой Black

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Павел Дуров на время освобожден, ожидая неожиданное задержание.
Экономика

Дуров, глава Telegram, был освобожден из тюрьмы

Дуров, глава Telegram, был освобожден из тюрьмы Предприниматель Павел Дуров, сооснователь Telegram, был выпущен под залог после своего задержания во Франции после допроса судьей. Против Дуровa было возбуждено уголовное дело, ему предъявлены обвинения в бездействии при расследовании преступлений и пособничестве в противоправной деятельности, как объявила прокуратура Парижа вечером. Дуров также

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Федеральные земли Германии

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули. * Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Панорама

Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После инцидента в Моере во вторник сообщают о смертельных случаях стрельбы полиции в...
Панорама

Расследование о стрельбе в Северном Рейн-Вестфалии, связанной с полицией

Еще одно оперативное действие полиции в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) заканчивается трагически для подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент в Реcklinghausen расследуется дортмундской Следственной Task Force по требованиям беспристрастности.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине
Главные темы

Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине

-Sahra Wagenknecht, выполняющая обязанности сопредседателя Левой партии, выдвинула условие для вступления в пост- góetadata коалиции после выборов в земле: включение loro й иностранной политики в коалиционное соглашение. Говоря с AFP, Wagenknecht заявила: "Мы будем формировать альянсы только с...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно