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Opel Combo Electric - теперь также в качестве легкового автомобиля

 and  Ann Bradley
Время чтения 4 минут
Фронтальная часть, в том числе дизайн дневных ходовых огней, типична для Opel. По запросу Combo...
Фронтальная часть, в том числе дизайн дневных ходовых огней, типична для Opel. По запросу Combo теперь предлагает переменные LED-маatrix фары.

Opel Combo Electric - теперь также в качестве легкового автомобиля

Opel нацеливается на семьи, стремящиеся отказаться от бензина, с Combo Electric. Вот что предлагает сейчас доступная, слегка роскошная пассажирская версия высокого фургона, по данным ntv.de.

Когда CEO Porsche Оливер Блюм заявляет в интервью, что электромобиль намного превосходит бензиновый двигатель, это, безусловно, заставляет задуматься. Возможно, это действительно верно для компании из Зуффенхаузена в целом. Электродвигатели реагируют более чувствительно, делая динамические процессы вождения более управляемыми - ключевой фактор для бренда спортивных автомобилей. И в плане эффективности, учитывая весь привод, остальное открыто для дискуссии.

Однако я бы не хотел открывать дискуссию о утилизации батарей, продвижении критических сырьевых материалов или смеси энергии здесь, так как есть другие вопросы. В данный момент я сижу в электрическом Combo, и как пассажирский автомобиль это довольно практичное и разумное, но также комфортное решение по сравнению с предыдущей коммерческой версией с листовой сталью и спартанским оборудованием.

Эмоции здесь не играют роли, но есть и другой аспект. Но давайте не торопиться. Конечно, мы должны поговорить о силовой установке. В этом классе автомобилей она не особо захватывающая (даже бензиновый двигатель вряд ли вызвал бы здесь мурашки), так что не имеет значения, что находится под капотом - бензиновый двигатель или электромотор. Или все же имеет? Электромотор имеет преимущества. Он работает намного тише и более гладко, чем, например, дизельный двигатель. И это помогает сделать автомобиль этого класса тише, где звукоизоляция играет меньшую роль из-за затрат.

Но у электрической силовой установки есть одно слабое место, из-за которого она все еще часто сопротивляется. По крайней мере, пока. И это нельзя игнорировать. Индикатор состояния заряда показывает это: с точным 100% SOC Combo может проехать 318 километров. И это не мешает пользователю преодолевать более длинные расстояния? Нет. Но привычка вождения естественным образом меняется, так как батарея тяги Combo, по данным производителя, занимает около 30 минут, чтобы достичь 80% состояния заряда.

Вот Комбо XL с внешней длиной 4.76 метров. Короткая версия уже предоставляет достаточно места.

Но опыт вождения это компенсирует. С 136 л.с. этот 1,8-тонный универсал чувствует себя более маневренным, чем его бензиновый аналог, хотя номинальное ускорение - здесь 11,3 секунды до 100 км/ч - не обязательно должно быть более впечатляющим. Но это и так ясно, так как электромотор обеспечивает изрядную тягу с самого начала (270 Нм) и не тратит время на переключение передач, так как их всего одна. Взамен электромотор имеет максимальную скорость 135 км/ч.

Компактный высокий фургон Opel предлагает много места

И что еще? Как только вы входите, становится ясно, что высокий фургон уже не маленький автомобиль. Массивное лобовое стекло впечатляет. И да, его высота 1,82 метра тоже впечатляет - внутреннее пространство соответствующее. Бесчисленные отсеки предназначены для классического семейного отпуска с детьми на заднем сиденье. Но и взрослые пассажиры на втором ряду имеют достаточно места для ног, и сиденья можно считать комфортными. Если вы закажете Combo в версии XL с дополнительными 19 см колесной базы (дорастающей до 2,98 метров), Opel установит третий ряд сидений за дополнительные 750 евро, которые также можно отрегулировать.

Вернемся к вариантам хранения. Самый впечатляющий - это ящик, доступный снаружи в задней части крыши (в зависимости от оборудования, заднее окно можно открыть отдельно), в который пассажиры заднего ряда могут дотянуться изнутри. Это практичность в крайней степени. И кстати, даже короткий Combo вмещает более 2000 литров багажа с сложенными сиденьями. Длинная версия вмещает до 4000 литров.

Пока пассажиры заднего ряда еще привыкают к своим (довольно просторным) окрестностям, ожидается, что пальцы пассажира спереди уже коснутся экрана. Но почему бы не попробовать голосовое управление? Разработчики программного обеспечения улучшили его, чтобы сделать систему намного умнее. Не стесняйтесь спрашивать, что такое литий-ионная батарея или сколько жителей в Русельсхайме. Ответ может вас удивить.

Кстати о литий-ионных батареях. Компактный Combo (4,41 метра в длину) имеет емкость всего 50 кВтч. Это хорошо для окружающей среды - батареи потребляют ресурсы. И это хорошо для кошелька, так как батарея является основным драйвером затрат на электромобиль. Но электрический Combo не exactly дешев, особенно если его всегда сравнивать с конкурентами. Или нет? Пока на сайте Opel нет бензинового Combo, Citroën предлагает своего брендового брата Berlingo в качестве бензинового двигателя: начиная с 24 890 евро. Электрический Combo, с другой стороны, начинается с 38 600 евро.

Но Opel также имеет более мощный двигатель. Если вы выберете аналогично мощный бензиновый двигатель, преимущество в цене исчезнет. Кроме того, электромобиль имеет более низкие операционные затраты. Налог на автомобиль отменяется, а осмотры дешевле. И если компания-автомобиль начнет играть роль, много будет сэкономлено благодаря правилу 0,25 процента. Пока не ясно, будет ли предложение электрического Combo принято многими клиентами.

Электрический двигатель Combo Electric обеспечивает более тихую и изысканную езду по сравнению с двигателями внутреннего сгорания, что делает его привлекательным выбором для семей, ищущих более тихую поездку в этом сегменте автомобилей. Кроме того, другие участники дорожного движения должны обращать внимание на Combo Electric из-за его отличного запаса хода и быстрой возможности зарядки, чтобы не недооценивать его возможности.

Ныне на экране воспроизводится улучшенная и полностью интеллектуальная информационно-развлекательная система. Её также можно использовать для поиска в Wikipedia с помощью голоса.
Те, кто знают, признают, что Комбо по сути - это Citroën Berlingo. Об этом говорит его форма. Это проблема? Нисколько.

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