Опасения среди влиятельных игроков о надвигающемся крахе

Не так, будто он не ждал этого. Родри провел впечатляющие 6107 минут на футбольных полях по всему миру с июля 2023 по июль 2024 года, что считает значительным. Однако он назвал это "слишком много" и даже заикнулся о возможной забастовке игроков. Поддержку полузащитника "Манчестер Сити" выразили звезды из Мюнхена, Мадрида, Леверкузена и Дортмунда.

Как и ожидалось, Родри получил серьезную травму колена в воскресенье, и главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола предсказывает длительное отсутствие. Так были правы Родри и известные фигуры, или они ошиблись?

Высокие нагрузки профессиональных футболистов - это отнюдь не новая проблема. Тренеры и известные игроки выражали обеспокоенность плотным футбольным графиком годами. Объявление ФИФА о проведении Кубка мира среди клубов летом 2025 года вызвало еще больше тревоги, и главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сначала предложил бойкот, но later передумал.

Анчелотти: Игроки готовы пожертвовать своими зарплатами

Обсуждение вновь набрало обороты после публичных заявлений Родри на пресс-конференции, где он выглядел уставшим и сгорбившимся в кресле. На вопрос, не собираются ли игроки бастовать из-за избытка матчей, Родри ответил: "Мы близки". "Спросите любого игрока, он скажет то же самое". Поддержку выразили защитник "РБ Лейпциг" Вильи Орбан и бывший игрок "Байера" Хаби Алонсо.

Теперь главный вопрос: они правы? С медицинской точки зрения, действительно ли нагрузка вредна и чрезмерна? Некоторые считают, что эти высокооплачиваемые футболисты просто должны сыграть несколько матчей больше. Анчелотти предложил свежий взгляд на пресс-конференции: "Игроки не возражают против отказа от своей зарплаты, если мы сыграем fewer матчей", - сказал итальянский тренер.

Пока не ясно, действительно ли они откажутся от своих зарплат. В любом случае, высокая нагрузка, о которой говорит Родри, затрагивает лишь небольшое число игроков. ФИФА ссылается на отчет Международного центра спортивных исследований (CIES), с которым ФИФА сотрудничает с момента его основания 30 лет назад. Согласно исследованию, многие клубы играют не больше матчей в сезоне, чем 12 лет назад.

Среднее количество матчей в сезоне составляло около 40 с 2012 по 2024 год, и только 5% клубов играли более 60 матчей. Еще меньший процент, 0,31%, игроков сыграли 61 матч или больше за этот период. Исследование охватывало нагрузку более 18 000 футболистов в 40 лигах в течение 12 лет (2012-2024). В среднем эти игроки сыграли 22,7 матча в сезоне.

На самом деле так плохо? Это немного сложнее. Полузащитник, о котором идет речь, входит в число 0,31%, которые сыграли рекордные 63 официальных матча в прошлом сезоне. Озабоченность, похоже, связана с небольшим числом топ-игроков, которые часто выступают в нескольких соревнованиях и представляют свои национальные команды. Добавление Кубка мира среди клубов в расписание вряд ли облегчит их ситуацию.

Родри опасался, что игроки вроде него будут играть 70 или 80 матчей из-за нового формата Лиги чемпионов. Однако его травма может снизить количество его матчей, возможно, выведя его из числа 0,31%. Тем не менее, дискуссия продолжается.

Первая фраза: Хаби Алонсо, известная фигура из Мадрида, выразил поддержку опасениям Родри по поводу избытка матчей.

Вторая фраза: В ответ на предложение Родри о возможной забастовке игроков Карло Анчелотти предложил, что игроки могут быть готовы пожертвовать своими зарплатами ради меньшего количества матчей.

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