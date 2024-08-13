- Опасения по поводу травм в Лейпциге перед Кубком

По крайней мере, пять игроков из "РБ Лейпциг" не будут включены в состав на матч Кубка Германии против "Рот-Вайсс Эссен" в субботу (15:30 CET/Sky). Юссюф Poulsen все еще дисквалифицирован из-за красной карточки во втором раунде предыдущего сезона против "Вольфсбург", а австрийский международный игрок Xaver Schlager выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Тренер Marco Rose также не сможет рассчитывать на Christoph Baumgartner, новичка Assan Ouédraogo и El Chadaille Bitshiabu, которые получили травмы в процессе подготовки. Baumgartner и Bitshiabu уже тренируются индивидуально и могут вернуться к командным тренировкам на следующей неделе.

Возвращение Ouédraogo ожидается в середине сентября

Более сложная ситуация с Ouédraogo. Полузащитник, перешедший из "Шальке", получил травму колена в товарищеском матче против "Астон Вилла" и, как ожидается, не сможет играть до сентября. Это совпадает с сообщениями Bild и dpa.

Castello Lukeba, который до прошлой пятницы принимал участие в футбольном турнире Олимпийских игр, вернулся в Лейпциг. Серебряный медалист из Франции может войти в состав на игру в Эссене, но пока не ясно, выйдет ли он в стартовом составе.

Из-за длительного отсутствия Ouédraogo из-за лечения травмы команде понадобятся альтернативные варианты в полузащите. Baumgartner и Bitshiabu, также травмированные, делают прогресс и могут вернуться к командным тренировкам на следующей неделе.

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