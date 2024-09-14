Опасения обостряются из-за потенциального притока еще сотен тысяч украинских переселенцев в суды.

С Германией готовящейся усилить контроль на границах, политик "Зелёных" Хофреитер призывает к координации с Польшей. "Если мы не будем последовательно поддерживать Украину, мы ожидаем, что в ближайшие годы сотни тысяч беженцев будут покидать Россию из-за конфликта", - заявил Хофреитер "Tagesspiegel".

В свете критики премьер-министра Польши Туска в отношении дополнительных контрольно-пропускных пунктов на внешних границах Европы Хофреитер призвал к единому европейскому подходу к миграционной политике. Он подчеркнул, что если каждый член ЕС будет вводить свои собственные контрольно-пропускные пункты, это приведет к распаду ЕС. Он предсказал, что федеральный канцлер Шольц и Тusk продолжат тесное сотрудничество в будущем.

Украина просит, но Шольц отказывает

Между тем, Украина неоднократно призывала своих западных союзников разрешить поставки дальнобойных вооружений для атак на российские цели. "Нужны решительные действия. Террор можно прекратить, уничтожив военные структуры, ответственные за него", - написал Ермак, глава офиса президента, в сервисе Telegram.

Однако Шольц подтвердил, что Украина не может использовать оружие, предоставленное Германией, для атак на российские цели в глубь страны. "Это по-прежнему так", - заявил Шольц во время диалога с гражданами в Пренцлау. "Я буду придерживаться этой позиции, даже если другие страны примут противоположные решения", - добавил Шольц, имея в виду США. "Я этого не сделаю, потому что считаю это проблемой".

Решение по миграционной политике ЕС необходимо

Между тем, Тusk раскритиковал ужесточение контроля на внутренних границах Европы. "Единственный способ остановить нелегальную миграцию - это правильно управлять внешними границами ЕС, а не внутренними", - сказал Тusk в позднем телефонном звонке с Шольцем в пятницу после их телефонного разговора.

Позиция Польши по этому вопросу не изменилась, добавил Тusk. Ужесточение контроля на границах, введенное правительством Германии на всех внешних границах Германии, вступает в силу в понедельник, и оно уже действует на пограничных переходах между Германией и Польшей в течение нескольких месяцев.

Шольц обосновывает расширение контроля на границах

Шольц обосновал планируемое расширение контроля на границах. "Нелегальная миграция - это не то, чего мы хотим", - сказал Шольц во время сессии вопросов и ответов в Пренцлау. Если, как в прошлом году, в Германию въехало 300 000 человек, из которых только часть имела право на убежище, "это не хорошо". Поэтому важно проверять, кто имеет право въехать. "К сожалению, мы не можем полностью доверять всем нашим соседям выполнять свои обязанности", - подчеркнул Шольц, добавив, что контроль на границах будет проводиться в соответствии с европейским законодательством.

Министр внутренних дел Фэзер распорядилась о введении контроля на всех сухопутных границах Германии с понедельника, чтобы лучше управлять числом незаконных въездов. Эти дополнительные контрольно-пропускные пункты будут действовать в течение шести месяцев и будут применяться к Франции, Дании, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу. Контрольно-пропускные пункты уже действуют на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией. Граница с Францией также недавно контролировалась из-за Олимпийских игр.

Полиция ФРГ сомневается в осуществимости контроля

Такие контрольно-пропускные пункты обычно не разрешены в зоне Шенгена и должны быть сообщены в Еврокомиссию каждый раз. Подход Германии вызвал критику со стороны соседних стран. Правительство оправдывает контрольно-пропускные пункты на основе угроз безопасности, связанных с нелегальной миграцией и торговлей людьми на внешних границах ЕС, что привело к увеличению незаконных пересечений границы в Германии, усугубляя уже напряженную ситуацию с размещением беженцев.

Полиция ФРГ вновь выразила сомнения в осуществимости дополнительных контрольно-пропускных пунктов из-за нехватки персонала. "Полиция ФРГ все еще собирает силы к понедельнику утром", - сказал Росскопф, председатель Союза полиции ФРГ. "Это не полностью продумано", - критиковал он решения правительства.

В ответ на критику Туска Хофреитер призвал к гармонизированной миграционной политике ЕС, подчеркнув, что единство ЕС рассыплется, если каждый член будет вводить индивидуальные меры контроля на границах. Европейский Союз, будучи ключевым игроком в текущем кризисе с украинскими беженцами, должен координировать свои стратегии контроля на границах, чтобы эффективно справляться с ожидаемым потоком беженцев.

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