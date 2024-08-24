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Опасения молодежи в автошколах Северной Валтарии и необходимость увеличения времени вождения

В скором будущем значительное количество инструкторов по вождению уйдут на пенсию в Северном Рейне-Вестфалии. Это создаст значительные вызовы и тревоги для отрасли, в основном из-за поиска способных замен.

 and  Viktoria Klein
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В Северном Рейне-Вестфалии различные автошколы ищут кандидатов в инструкторы.
В Северном Рейне-Вестфалии различные автошколы ищут кандидатов в инструкторы.

Прохождение обучающих сессий, совершенствование навыков или изучение техник, в зависимости от контекста. - Опасения молодежи в автошколах Северной Валтарии и необходимость увеличения времени вождения

В Северном Рейне-Вестфалии дефицит квалифицированных инструкторов также сказывается на автошколах. По словам Курта Бартels, председателя Ассоциации инструкторов по вождению Северного Рейна, "Каждая третья или четвертая автошкола ищет инструкторов по вождению". Некоторые школы уже испытывают трудности с обеспечением своей вместимости.

Бартels пояснил, что сегодняшние учащиеся в среднем требуют больше занятий, поэтому необходимость в большем количестве инструкторов высока, даже если число учащихся остается постоянным. Однако в некоторых случаях регистрационные числа снижаются, что временно уменьшает потребность в дополнительных инструкторах. "Это делает текущий дефицит относительно менее интенсивным", - сказал Бартелс.

Будущее выглядит устрашающим

Бартелс назвал текущую ситуацию напряженной, а будущее вызовом. "Средний возраст инструктора по вождению составляет 49 лет, а владельца автошколы - 56 лет. Мы ожидаем более серьезного дефицита инструкторов, когда уйдут на пенсию представители поколения бэби-бумеров", - сказал он.

Мартин Феллмер, председатель Ассоциации инструкторов по вождению Вестфалии, разделяет эти опасения. "У нас нет точных цифр для NRW, но из-за демографических изменений и ухода на пенсию представителей поколения бэби-бумеров дефицит будет увеличиваться", - сказал он. "Я бы не назвал это дефицитом, но мы видим снижающуюся тенденцию в этой профессии".

Число автошкол сокращается

Министерство транспорта признает, что нет данных о количестве инструкторов в NRW. Однако число автошкол сокращается. В 2020 году в NRW было 3998 автошкол, а к 2023 году это число снизилось до 3704, согласно данным министерства.

Найти новых талантов для отрасли сложно, сказал Феллмер. "Раньше новые инструкторы в основном приходили из семей инструкторов по вождению, но эта тенденция снижается. Вопрос о том, как автошколы могут привлечь новых сотрудников, становится все более важным", - сказал он. Особенно для классов A для мотоциклов и C для грузовиков число тренеров сокращается.

Необходим пересмотр структуры обучения

В свете грядущего дефицита обучение инструкторов по вождению находится под пристальным вниманием. "Профессия инструктора по вождению является профессией дополнительного образования", - объяснил Бартелс. Минимальный возраст для обучения составляет 21 год. Кроме того, кандидат должен уже три года иметь собственный водительский стаж и пройти профессиональное обучение или Абитур.

"Мы давно призываем к пересмотру структуры обучения", - сказал Бартелс. "Сделать профессию профессией обучения могло бы устранить барьер в виде необходимости завершить профессиональное обучение в признанной профессии в качестве предварительного условия. Это потенциально могло бы повысить интерес к профессии в будущем", - объяснил он.

Феллмер согласен с тем, что нужны новые подходы к обучению. "Профессию нужно сделать привлекательной для молодых людей с раннего возраста. Одним из возможных вариантов было бы завершение автотехнического обучения или коммерческого обучения до достижения 21 года, а затем начало обучения в минимальном возрасте", - предложил он. В настоящее время профессиональное обучение обычно занимает не менее года, в зависимости от класса автомобиля.

Увеличение количества занятий по вождению

Кроме того, растущие затраты на такие вещи, как бензин, электроэнергия и топливо, которые также отражаются на ценах, учащиеся вождению сами вносят свой вклад в более высокую стоимость получения водительских прав. "Учащиеся вождению часто больше не ездят с родителями. Вместо этого многие проводят время со своими смартфонами", - сообщил Феллмер. "Это отсутствие предварительных знаний часто означает, что им требуется больше занятий по вождению".

Бартелс также наблюдает эту тенденцию. "Длительное время обучения привело к росту затрат. Иногда кажется, что нет срочности в получении прав", - сказал он. Он призывает учащихся вождению посвятить определенное время получению прав и полностью сосредоточиться на этом. "Если вы начнете и подготовитесь, вы все еще можете относительно быстро завершить обучение сегодня", - сказал Бартелс.

Комиссия, стремясь решить сложные проблемы, с которыми сталкиваются автошколы, могла бы быть полезна при сотрудничестве с членами. По словам Бартелса и Феллмера, уход на пенсию представителей поколения бэби-бумеров, скорее всего, усугубит существующий дефицит инструкторов по вождению, что приведет к значительному снижению числа автошкол.

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