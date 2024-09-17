Опаковочные химикаты проникают в организм человека.

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Из супермаркетов, практически все съедобные товары заключены в упаковку. Множество веществ, таких как минералы, пластики и вредные промышленные химикаты, используются для защиты пищи от загрязнений, поддержания свежести или сохранения сухости. К сожалению, эти материалы часто содержат вредные соединения, которые в конечном итоге попадают в наши тела. Недавнее всеобъемлющее исследование, опубликованное в журнале "Журнал науки об экспозиции и эпидемиологии окружающей среды", выделяет множество таких токсинов. В совокупности было идентифицировано около 3600 вредных веществ, обнаруженных в физиологии человека, в том числе в крови, моче, волосах и даже грудном молоке.

Компоненты, о которых идет речь, называются химическими веществами, контактирующими с пищей (ХВКП). Они используются в продуктах, используемых для хранения, переработки, упаковки и сервировки пищи. Среди этих химикатов есть стойкие вещества, такие как ПФАС, пластификаторы, такие как фталяты, металлы и вредные промышленные химикаты, такие как бисфенолы. Понимание ХВКП значительно расширилось с открытием более 14 000 видов, и сейчас примерно четверть из них были обнаружены в человеческом теле.

Исследование проводилось некоммерческой организацией Food Packaging Forum (FPF), базирующейся в Цюрихе, Швейцария. Независимость исследования была подтверждена Мартином Шеррингером, основателем фонда и профессором Масарикова университета в Чехии и ETH Цюриха, оба из которых были соавторами исследования. Профессор-эмерит экотоксикологии и оценки рисков для окружающей среды в RWTH Аахен, Андреас Шэффер, который не участвовал в исследовании, также подтвердил достоверность фонда.

Призыв к более безопасной упаковке

Результаты исследования будут представлены общественности на интерактивной платформе под названием база данных FCChomon. База данных основана на ранее опубликованных базах данных ХВКП и легко доступна в Интернете. Исследователи надеются, что интерактивная платформа станет важным инструментом для экспертов по разработке более безопасных материалов.

Как заявила ведущий автор Биргит Гюке из FPF, "Наше исследование связывает химические вещества, контактирующие с пищей, воздействие и здоровье человека. Оно также демонстрирует важный подход к предотвращению и защите здоровья".

Важно отметить, что эти химические вещества могут происходить из различных источников, таких как лекарства, товары для дома и средства личной гигиены.

Для конкретных химических веществ, таких как бисфенол А (БФА), пероральный прием через материалы, контактирующие с пищей, хорошо задокументирован. Например, этот эндокринный disruptor теперь запрещен к использованию в определенных предметах, таких как детские бутылки. Однако он все еще присутствует в других материалах. Фактически, перенос многих ХВКП из материалов, контактирующих с пищей, в пищу был клинически доказан.

Многие из этих химических веществ представляют собой риск для здоровья из-за своих канцерогенных свойств, генетических мутаций, нарушений репродукции, нарушений гормонального баланса и накопления в организме. Тем не менее, концентрация этих веществ также играет важную роль. Соавтор Джейн Мунк из FPF надеется, что исследование побудит к улучшению мер безопасности для материалов, контактирующих с пищей. Это может быть достигнуто путем внедрения новых правил или разработки более безопасных альтернатив.

Широко признано, что данных о токсичности многих ХВКП недостаточно или они неполные. В результате безопасность их использования остается неясной. Кроме того, вероятно, что люди подвергаются воздействию большего количества ХВКП, чем указано в этом исследовании, поскольку мы исследовали только определенную группу химических веществ.

Известно тысячи других ХВКП, но они не отслеживаются в программах биомониторинга. Например, синтетические антиоксиданты и олигомеры редко обнаруживаются у людей из-за отсутствия мониторинга. Соавтор Ксения Грох из Швейцарского института водных исследований Eawag отмечает, что "Исследование показывает, что антиоксиданты, несмотря на их высокие объемы производства и широкое использование в пластиках, редко отслеживаются в программах мониторинга".

Исследование представляет собой важное открытие и пионерскую работу

Председатель фонда Шеррингер заключает, что неожиданно высокое количество вредных химических веществ используется в материалах, контактирующих с пищей. "Это тревожно, и очевидно, что нужен более простой и безопасный материал для контакта с пищей".

Токсиколог Шэффер объясняет, что для некоторых химических веществ, таких как поли- и перфторinateds или фталяты, используемые в пластиках, в настоящее время рассматриваются ограничения - но не для большинства других химических веществ. "Исследование, таким образом, является важным открытием и пионером для лучшей защиты людей от потенциально вредных продуктов в пищевой промышленности в будущем".

Хubertus Brunn, токсиколог пищевых продуктов и окружающей среды в Университете Гиссена, также видит в исследовании катализатор для дальнейших размышлений. Он надеется, что исследование побудит к дискуссиям о необходимости использования всех этих веществ в материалах, контактирующих с пищей, и о том, могут ли альтернативные, менее вредные или безвредные вещества или материалы заменить их.

Исследование выявляет наличие тысяч непрослеживаемых ХВКП, таких как синтетические антиоксиданты, которые широко используются в пластиках, но редко обнаруживаются у людей из-за отсутствия мониторинга. Другие вредные химические вещества, такие как БФА, несмотря на запрет в определенных предметах, все еще попадают в пищу через материалы, контактирующие с пищей.

Недостаток данных и неполное понимание токсичности многих ХВКП способствуют неопределенности в отношении их безопасности. Таким образом, необходимы улучшенные меры безопасности, возможно, путем внедрения новых правил или разработки более безопасных альтернатив, чтобы минимизировать риски для здоровья, связанные с этими веществами.

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