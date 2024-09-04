Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиНью-Йорк

Она участвует в американской адаптации "Танца сегодня".

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Анна Делвей, ранее известная как Анна Сорokin, прославилась благодаря неоднозначной славе под...
Анна Делвей, ранее известная как Анна Сорokin, прославилась благодаря неоднозначной славе под псевдонимом 'Синдикат Сохо'.

- Она участвует в американской адаптации "Танца сегодня".

Будет ли она танцевать под "Blues в тюрьме"? Кажется, обманщица Анна Сорокина (33), ранее осужденная, готовится присоединиться к "Танцам со звездами", американской версии "Пусть танцуют все". Согласно сообщениям из The New York Post, Сорокиной разрешено участвовать в предстоящем 33-м сезоне шоу, несмотря на то, что она находится под домашним арестом в Нью-Йорке. Несмотря на запрет покидать город, представитель Сорокиной подтвердил, что ее электронный браслет ограничивает ее передвижение только в радиусе 70 миль (112 километров) от ее квартиры. Тем не менее, шоу записывается в Лос-Анджелесе, что составляет примерно 2800 миль между двумя местами. Подробности специальных условий для ее телевыступлений пока не раскрыты, но ей придется носить электронный браслет во время выступлений, чтобы предотвратить несанкционированные передвижения.

Обманщица из Сохо танцует

Сорокину арестовали в 2017 году, а в 2019 году приговорили к минимум четырем годам тюрьмы за мошеннические действия. Она выдавала себя за состоятельную немецкую наследницу Анну Делвери и проникла в элитные социальные круги Нью-Йорка, получив услуги и товары на сумму более 200 000 долларов. Этоearned her the nickname "Soho Trickster". Most recently, she was in custody due to an expired visa.

Сорокина стала широко известна после выхода сериала Netflix "Создание Анны". В этом девятисерийном мини-сериале, вышедшем на потоковом сервисе в феврале 2022 года, показана dramatized portrayal of Sorokin's schemes. Актриса Джулия Гарнер (28) играет Сорокину/Делвери в шоу Netflix, которое основано на статье журналиста Джессики Пресслер "Как Анна Делвери обманула тусовщиков Нью-Йорка".

Несмотря на то, что она находится под домашним арестом в своей квартире в Нью-Йорке, Анна Сорокина, также известная как "Обманщица из Сохо", получила разрешение участвовать в предстоящем сезоне "Танцев со звездами", который снимается в Лос-Анджелесе. Этот неожиданный шанс появился после того, как ее мошеннические действия стали широко известны после выхода сериала Netflix "Создание Анны", где актриса Джулия Гарнер играет Сорокину в dramatized portrayal of her schemes.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пересмотр неправильных ответов <unk> RTL предоставляет кандидату еще одну возможность
Культура

Пересмотр неправильных ответов <unk> RTL предоставляет кандидату еще одну возможность

Пересмотр неправильных ответов <unk> RTL предоставляет кандидату еще одну возможность **"В категории 'международные личности' за 2023 год американский поп-звезда Тейлор Свифт оказалась наименее часто запрашиваемой в онлайн-поиске немцами, чем любой другой претендент?" Этот вопрос озадачил участника 'Кто хочет стать миллионером', ведущим которого

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Избранное потомство привилегий: Хейли Бибер, Джейден Смит, Кендалл Дженнер и Джин Галлахер (слева...
Культура

Какие потомки влиятельных деятелей преуспели, а какие не преуспели в карьере?

Дети, родившиеся на виду из-за своих именитых фамилий, пытаются утвердиться в сферах деятельности своих родителей. Но не каждый такой попытка увенчивается успехом.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Отставка Swiftsupporter из-за неправильного расследования Тейлор Свифт: RTL приносит извинения
Культура

Отставка Swiftsupporter из-за неправильного расследования Тейлор Свифт: RTL приносит извинения

Во время второй instalaции exceptionnalного шоу 'Кто станет миллионером', американская редакция RTL ошиблась. Один из участников получил вопрос без правильного ответа.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В деле о €32 000 RTL совершает ошибку
Культура

В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

Ошибка в популярном шоу: все ответы на 32000-евровый вопрос в 'Кто хочет стать миллионером?' оказались неправильными в один из вторников по данным RTL.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Роль лидера Маргариты Симонян также подпала под санкции.
Политика

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы Согласно Министерству юстиции США, российская вещательная корпорация RT использует продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект и глубокие фейки, для распространения вводящей в заблуждение информации среди американских граждан, в чем они твердо убеждены. В результате вещатель faces серьезные штрафы перед предстоящими

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США
Общество

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США Шарлатанка Анна Сорокина, известная как "Сoho-обманщица", годами притворялась богатой немецкой наследницей, пробираясь в высшее общество Нью-Йорка и получая доступ к ценным вещам. В конце концов, она была поймана и отправлена в тюрьму, но даже находясь

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Неожиданно стойкий, смерч потряс рекорды пожарной охраны
Федеральные земли Германии

Сильные ливни приводят к сильным наводнениям и обрушенным деревьям

В Бремене и Ольденбурге проливные дожди приводят к хаосу. Дороги и подземные переходы затоплены, деревья вырваны с корнем. Пожарная служба работает без перерыва.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
MSC должен усилить свои собственные операции по обращению с контейнерами по мере получения доступа...
Экономика

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA.

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA. С большинством в две трети SPD и Зеленые в Гамбурге разрешили крупнейшей в мире судоходной компании MSC войти в HHLA в качестве оператора порта. Цель - стабильность обработки грузов. Профсоюзы решительно осудили сделку, назвав ее "серьезной ошибкой". Парламент

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно