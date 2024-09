- Она участвует в американской адаптации "Танца сегодня".

Будет ли она танцевать под "Blues в тюрьме"? Кажется, обманщица Анна Сорокина (33), ранее осужденная, готовится присоединиться к "Танцам со звездами", американской версии "Пусть танцуют все". Согласно сообщениям из The New York Post, Сорокиной разрешено участвовать в предстоящем 33-м сезоне шоу, несмотря на то, что она находится под домашним арестом в Нью-Йорке. Несмотря на запрет покидать город, представитель Сорокиной подтвердил, что ее электронный браслет ограничивает ее передвижение только в радиусе 70 миль (112 километров) от ее квартиры. Тем не менее, шоу записывается в Лос-Анджелесе, что составляет примерно 2800 миль между двумя местами. Подробности специальных условий для ее телевыступлений пока не раскрыты, но ей придется носить электронный браслет во время выступлений, чтобы предотвратить несанкционированные передвижения.

Обманщица из Сохо танцует

Сорокину арестовали в 2017 году, а в 2019 году приговорили к минимум четырем годам тюрьмы за мошеннические действия. Она выдавала себя за состоятельную немецкую наследницу Анну Делвери и проникла в элитные социальные круги Нью-Йорка, получив услуги и товары на сумму более 200 000 долларов. Этоearned her the nickname "Soho Trickster". Most recently, she was in custody due to an expired visa.

Сорокина стала широко известна после выхода сериала Netflix "Создание Анны". В этом девятисерийном мини-сериале, вышедшем на потоковом сервисе в феврале 2022 года, показана dramatized portrayal of Sorokin's schemes. Актриса Джулия Гарнер (28) играет Сорокину/Делвери в шоу Netflix, которое основано на статье журналиста Джессики Пресслер "Как Анна Делвери обманула тусовщиков Нью-Йорка".

