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ОбществоНовостиОтказаться от алкоголя

Она сопровождала отца в реабилитационный центр.

Ребенок Машина Гана Келли стал его вдохновением для того, чтобы побороть алкогольную зависимость. За последний год музыканту удалось сохранить трезвость.

 and  Vladimir Milov
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Мachine Gun Kelly и его бывшая партнерша Эмма Канн приветствовали свою дочь Каси в июле 2009 года.
Мachine Gun Kelly и его бывшая партнерша Эмма Канн приветствовали свою дочь Каси в июле 2009 года.

- Она сопровождала отца в реабилитационный центр.

Колсон Бейкер, известный как Машина для убийств, получил "очень сильный толчок" от своей 15-летней дочери Каси. "Когда моя дочь сказала: 'Папа, я вижу, когда ты под кайфом', это меня действительно поразило", - поделился он в подкасте "Million Dollaz Worth Of Game".

Это спровоцировало его решимость измениться

"Мне потребовалось время, чтобы понять, насколько сильно наркотики завладели мной, но как только я это понял, я знал, что должен что-то изменить", - объяснил он.

Миссия отца

"Как отец и как мужчина, у меня есть ответственность прервать этот цикл зависимости для моей дочери. Я хочу быть таким отцом, каким всегда надеялся стать", - выразил он свою мотивацию. Младшая Каси родилась в июле 2009 года у Машины для убийств и его бывшей партнерши Эммы Кэнон.

В этом месяце Машина для убийств отпраздновала полный год трезвости, о чем он рассказал в подкасте "Dumb Blonde". Его нынешняя партнерша, Меган Фокс (38 лет), сыграла важную роль в его выздоровлении. Она оказала поддержку во время психологических трудностей, связанных с детоксикацией от наркотиков.

Во время пребывания в реабилитации Машина для убийств также узнал источник своей ярости. Врачи предоставили ему стратегии управления своими эмоциями. Он признался в прошлом не только в употреблении алкоголя, но и таблеток и марихуаны. В 2020 году в интервью "Interview" он признался в своей зависимости от Аддерала, стимулирующего наркотика.

Борьба с абстинентным синдромом от алкоголя

"После того, как я понял влияние моего употребления наркотиков на мою дочь, мне пришлось столкнуться с вызовом абстинентного синдрома от алкоголя", - признался он.

Поддержание трезвости ради дочери

"Поддержание моей трезвости - это не только отказ от наркотиков, но и борьба с физическими и эмоциональными симптомами абстинентного синдрома от алкоголя".

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