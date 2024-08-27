- Она прекращает связь с OnlyFans.

Кора Бринкманн (47) двигается дальше: бывшая жена Рафаэля Бринкманна (49) заканчивает свой путь на взрослом платформе OnlyFans. "OnlyFans дал мне кратковременный boost самооценки, но я решила полностью удалить свой аккаунт, так как больше не хочу, чтобы меня определяли или измеряли по моей физической стороне", - выразила 47-летняя Кора в своем посте в Instagram.

Бринкманн прошлого года вызвала волну, запустив свой собственный аккаунт OnlyFans. Ее откровенный контент принес существенный доход. "На самом деле, это было близко к 10 000 евро менее чем за 24 часа", - поделилась она с RTL в начале своего аккаунта. Подписчикам приходилось платить около 30 евро за доступ к Бринкманн.

Горькая вражда с Рафаэлем Бринкманном

Уход Бринкманн с OnlyFans совпадает с продолжением ее вражды с бывшим мужем Рафаэлем Бринкманном. Конфликт разгорелся после интервью Кора Бринкманн с "Der Spiegel", в котором она впервые публично упомянула сексуальную ориентацию своего бывшего мужа. Бывший гонщик Рафаэль Бринкманн объявил себя геем в Instagram в июле.

47-летней Кора заявила, что узнала об этом так же, как и вся Германия, из средств массовой информации. Заявление, которое Рафаэль Бринкманн решительно опроверг. Оба обменялись утечками личных сообщений в своих социальных сетях, чтобы укрепить свои аргументы.

Бринкманн выбирает прошлое имя

Похоже, что Бринкманн все больше дистанцируется от имени Шумахер. Недавно бывшая участница реалити-шоу появилась под своим настоящим именем впервые. В прошлую субботу в шоу RTL "Я знаменитость... Выведите меня отсюда!" она была представлена как Кора Бринкманн. Она планирует участвовать в следующем сезоне под именем Каролина Бринкманн. 47-летняя Кора участвовала в 17-м сезоне культового шоу в январе, но была вынуждена уйти рано из-за проблем со здоровьем. На этот раз она хочет быть "здоровой, счастливой и полной жизни, как старая Каролина".

В интервью "Der Spiegel" Кора Бринкманн впервые публично обсудила сексуальную ориентацию Рафаэля Бринкманна, используя платформу RTL для освещения. Несмотря на то, что она утверждала, что узнала о выходе Рафаэля из средств массовой информации, их вражда накалилась в социальных сетях с утечками личных сообщений.

Вперед в своей карьере Кора Бринкманн выбрала вернуться к своему настоящему имени для своего следующего появления в шоу RTL "Я знаменитость... Выведите меня отсюда!", стремясь представить себя "здоровой, счастливой и полной жизни, как старая Каролина".

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