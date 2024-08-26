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ОбществоНовостиАмира Али

Она прячет деньги в своей резиденции.

Из-за обвинений в неуплате алиментов, Оливер Похер считает, что Амира Али использует выигрыши из 'Побить звезду' именно для этой цели

 and  Ksenia Johnson
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- Она прячет деньги в своей резиденции.

Амира Али, 31 год, одержала победу над Ванessой Май, 32 года, в шоу "Победи звезду" в субботу вечером, заработав солидные 100 000 евро. В отличие от нескольких победивших участников шоу ProSieben, она не собирается жертвовать призовые деньги, а планирует потратить их на свой собственный дом в Кёльне, который строит для себя и своих двоих сыновей. Об этом бывшая жена комика Оливера Похера, 46 лет, рассказала газете "Бильд".

Она не удержалась от шпильки в адрес бывшего мужа. "Так же, как и его публичные заявления", он не платит ни цента на содержание общих детей. Поэтому ей нужны деньги на комнаты для детей в новом доме и "все другие финансовые обязательства, которые ложатся на одинокую мать".

Оливер Похер не платит алименты с момента их расставания год назад, сообщила "Бильду" Амира Али. Она отказалась от алиментов для себя. Кроме того, вопреки слухам, Оливер Похер не компенсировал своей бывшей жене отказ от своей фамилии. На "Победи звезду" она впервые появилась после их расставания в конце июля 2024 года под своей девичьей фамилией, Али.

"Математика не была ее сильной стороной": Оливер Похер отвечает

Оливер Похер ответил на заявления Амиры Али в газете "Бильд". "У нее никогда не было таланта к математике", - отреагировал он в Instagram. Кажется, она раньше допускала ошибки, например, в определении, когда они не были вместе, чтобы встречаться с другими. Или кто имел опеку над детьми когда. И сколько было заработано во время и после отношений.

Оливер Похер планирует представить свои собственные расчеты на сцене в ближайшее время. В истории Instagram он также анонсирует даты своего тура "Любовный шут" и намекает на "примирение".

Он также не смог удержаться от комментария о новом партнере Амиры Али, ведущем Кристиане Дюррене, 34 года. "Где был Кристиан"? - написал комик. 34-летнему не было в студии "Победи звезду".

Амира Али, бывшая жена Оливера Похера, ответила на его финансовые заявления в Instagram, сказав, что "математика никогда не была ее сильной стороной". Во время их расставания Амира Али вернулась на "Победи звезду" под своей девичьей фамилией, Али.

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