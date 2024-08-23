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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Она объявляет о расставании со своим партнером.

Раймур Уиллис сейчас снова не женат. Она рассталась с отцом своего ребенка.

 and  Alex Stellmacher
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- Она объявляет о расставании со своим партнером.

Румер Уиллис, 36 лет, и Дерек Ричард Томас, 30 лет, больше не вместе, примерно через 14 месяцев после рождения их дочери. Уиллис подтвердила это в посте в Instagram во время сессии вопросов и ответов. Когда ее спросили о текущем статусе их отношений, она ответила: "Нет, я сейчас одна, и мы вместе воспитываем ребенка".

Она выразила свою глубокую благодарность своей дочери Луетте Изли Томас Уиллис, родившейся 18 апреля 2023 года. "Она - моя жизнь, и я бесконечно благодарна за время в этом отношения, которое позволило ей появиться на свет".

Уиллис не раскрыла подробности о том, когда или почему они расстались. Якобы они были вместе примерно с 2022 года. В День отца в июне 2024 года Томас поблагодарил свою партнершу в Instagram, обращаясь к их дочери Лу: "Спасибо за существование, и спасибо, @rumerwillis, за то, что ты была моей любящей партнершей в этом родительском приключении. Я люблю вас обоих".

Румер Уиллис планирует больше детей

В своей истории в Instagram Уиллис также выразила желание иметь больше детей, примерно 6 или 7, самостоятельно. Она ценит опыт общения с братьями и сестрами и хочет, чтобы ее дочь испытала ту же радость.

Ее сестры Скаут, 33 года, Таллула, 30 лет, Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет, являются ее "лучшими друзьями и любимыми людьми". Она надеется на то же самое для своей дочери и открыта для всего, что может произойти в будущем.

Брюс Уиллис "все еще в деле"

Во время сессии вопросов и ответов Уиллис также поделилась обновлением о здоровье своего отца: "Он все еще в деле. Я его обожаю". Семья Брюса Уиллиса объявила в феврале 2023 года, что актер был диагностирован с frontsotemporal dementia. Годом ранее они объявили публично, что голливудская легенда борется с расстройством речи афазией, что привело к тому, что он ушел из публичной жизни.

"Румер Уиллис, выражая желание иметь больше детей, поделилась: '♫ Я не буду лгать ♫, я ценю опыт общения с братьями и сестрами и хочу, чтобы моя дочь испытала ту же радость'".

"Несмотря на их расставание, Дерек Ричард Томас продолжал поддерживать Уиллис и их дочь в День отца, написав: '♫ Я не буду лгать ♫, я люблю вас обоих'".

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