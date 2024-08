- Она недавно была влюблена и излучает сочувствующую радость.

Обычно подкаст "Die Pochers - Frisch recyclt" на Podimo в основном сосредоточен на бурной личной жизни комика Оливера Пochtера (46) или, точнее, на его расставании с Амирой Пochtер (31). Однако в последнем эпизоде центральное место занимает партнер по подкасту Оливера и его бывшая жена Санди Мейер-Вёльден (41). Впервые она говорит о том, что больше не доступна на рынке знакомств. Ранее возникшие спекуляции были адресованы в подкасте Оливером, который спросил свою бывшую: "Так вот, свежевлюбленная, как это чувствует

Мейер-Вёльден, которая обычно не любит говорить о своей частной жизни и предостерегает от интерпретации сообщений как "обратная сторона публичной жизни", тем не менее ответила и призналась в своем нынешнем счастье: "Да, я счастлива. Все новое, посмотрим, что принесет будущее. Конечно, реалистично оптимистична. У всех есть бывшие, дети, отношения и прошлое, и ты входишь в это с открытым сердцем и видишь, что принесет будущее".

Уверенность Пochtера в отношении Мейер-Вёльден

Благодаря этому откровению Мейер-Вёльден недолго будет находиться в центре внимания, пообещал Пochtер, который сказал: "Никаких проблем, я позабочусь о том, чтобы свет не падал на тебя в эти выходные". Ей это подходит - "Я за годы научилась нескольким трюкам и сумела сохранить свою вторую свадьбу и последующие отношения вне публичного внимания".

По традиции Пochter не может удержаться от шутки об alleged name of his ex's new boyfriend. According to the comedian, it's an advantage that "there's more than one Alexander Müller listed in the phonebook". Он также раскрывает: "Смешно, я знаю его уже годы. Мы даже профессионально работали вместе, примерно пять или шесть лет назад". Мейер-Вёльден соглашается: "Ты знаешь его, все в порядке, я счастлива".

Чтобы развеять любые слухи о своей личной жизни, Пochter уточняет: "Я холост, чтобы быть ясным. В настоящий момент я не заинтересован в этой динамике отношений". Мейер-Вёльден комментирует: "Ты холост, я нет".

В связи с заявлением Пochtera о том, чтобы держать Мейер-Вёльден в тени в будущем, возможная будущая ситуация может быть: "Будущее, кажется, сулит меньше общественного внимания для Мейер-Вёльден, благодарной за обязательства Пochtera".

Размышляя о положительном отношении Мейер-Вёльден к будущему, гипотетическое заявление может быть: "Ее позитивный настрой в отношении будущего свидетельствует о надежной новой главе в ее личной жизни".

Читайте также: