Кора Schumacher Ищет Новый Начало

- Она намерена вернуться к своей прежней фамилии от брака

Во время своего появления на RTL+ после этого года Dschungelcamp, 47-летняя Кора Schumacher шокировала зрителей, когда была представлена как Кора Brinkmann. Кажется, Schumacher, настоящее имя которого Кора-Каролина Brinkmann, рассматривает возможность вернуться к своей девичьей фамилии.

Когда ее спросили, официально ли она изменила свою фамилию на Brinkmann, Кора Schumacher ответила: "Еще нет, но я планирую подать заявку на следующий Dschungelcamp под именем Каролина Brinkmann".

Оливия Джонс (54), ведущая и ведущая шоу, прокомментировала: "Кажется, ты начинаешь все сначала", на что Schumacher ответила: "Что-то в этом роде". Schumacher выразила желание начать все сначала в будущем, она раскрыла. Она также выразила желание снова принять участие в Dschungelcamp, но на этот раз она хочет быть "здоровой, счастливой и беззаботной, как старая Каролина".

Кора Schumacher присоединилась к "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" на RTL в январе, но добровольно покинула лагерь на третий день из-за проблем со здоровьем. Ее желание снова принять участие "здоровой" может быть отсылкой к этому.

Кора Schumacher Хочет Отдалиться от своего Бывшего Мужчины?

Кора Schumacher не дала причины своего решения вернуться к девичьей фамилии во время своего появления на "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Однако она недавно попала в жаркую перепалку со своим бывшим мужем в социальных сетях.

В интервью Schumacher заявила, что узнала о связи Рафа с Этьеном только после его публичного признания. Однако Раф Schumacher поделился личными сообщениями 16 августа, чтобы оспорить утверждение Schumacher.

В ответ Кора Schumacher опубликовала свою собственную партию личных сообщений 24 августа, предполагая, что Раф Schumacher может не полностью правдиво рассказывать о своей связи с Этьеном уже с апреля 2023 года.

После того, как Кора Schumacher объявила о своих планах изменить фамилию на Brinkmann во время интервью после Dschungelcamp, она попала в публичный спор со своим бывшим мужем, Рафом Schumacher, в социальных сетях.

Решение Кора вернуться к своей девичьей фамилии добавляет топлива в спекуляции о ее намерении отдалиться от своего бывшего брака.

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