- "Она казалась нам довольно далеко позади".

С самого начала интервью тон был задан ясно. После того, как премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов покинул студию выборов ARD, предупредив о росте правоэкстремизма, кандидат в лидеры AfD, Бирн Хокке, направился к столу журналиста Гуннара Бреске. И началась словесная дуэль.

Бреске начал разговор, озвучив факты - удар по удовлетворению Хокке, судя по всему: "Вы - партия с наибольшим количеством голосов tonight, но вас также называют твердо укоренившимися в правоэкстремизме." Хокке ответил ворчанием: "О, это опять происходит." Бреске парировал: "Именно так, это факт." Хокке затем парировал: "Хотите поговорить об этом? Прекратите клеймить меня. Мы - номер один народная партия в Тюрингии. Вы не собираетесь повесить ярлык 'правоэкстремист' на треть избирателей Тюрингии, правда?"

Хокке имеет в виду BSW

Во время дискуссии двое мужчин не нашли общей почвы. Тема следующего шага Хокке на посту премьер-министра осталась неясной, вместо этого он призвал "старые партии" проявить смирение. Многие жители Тюрингии, как указал Хокке, разочарованы демократией из-за "ridiculous firewall banter и ridiculous firewall behavior."

В качестве самой сильной партии AfD выразила желание включить другие партии в переговоры - список, который он не предоставил. BSW, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, была по крайней мере одной из возможностей, на которую он намекнул. Две партии могли бы добиться большинства в новом земельном парламенте.

Если правоэкстремистская партия Хокке захватит власть, они планируют реформировать Бюро по защите Конституции. Оно будет в основном сосредоточено на "расследовании экономического шпионажа" и "отказе от идеологического надзора." Регулярно AfD обвиняюще называла демократически легитимную власть "защитой правительства" и пыталась представить "клеймение как 'твердо правоэкстремистское' в нескольких федеральных землях" как подавление оппозиции.

AfD также планировала атаковать общественное вещание и расторгнуть государственные соглашения о вещании. Среднегерманское вещание могло столкнуться с серьезными трудностями в продолжении объективного освещения из Тюрингии - конфронтационные и критические интервью, подобные вчерашнему, могли стать редкостью.

Несмотря на противоположные взгляды, Хокке выразил желание сотрудничать с "старыми партиями", в том числе с BSW, возглавляемой Сахрой Вагенкнехт. Однако Хокке и AfD критиковали Бюро по защите Конституции, стремясь переориентировать его на расследование экономического шпионажа и отказ от идеологического надзора, считая это подавлением со стороны AfD.

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