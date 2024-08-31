- Она избегает сериала "Как я встретил твоего отца".

В беседе с "Людьми" актриса Алисон Хэнниган, известная ролью Лилли Олдридж в "Как я встретил вашу маму", рассказала, почему не смотрела спин-офф сериала "Как я встретил вашего отца". Она призналась, что причиной этому является ностальгия. Во время встречи ее коллега Коби Смолдерс показала Хэнниган фотографии со съемок спин-оффа, что, к сожалению, вызвало у нее определенные эмоции. Хэнниган призналась: "Пока не готова смотреть это". Смолдерс, сыгравшая Робин Шербатски в оригинальном сериале, сняла один из эпизодов спин-оффа.

Муж Хэнниган, Алексис Денисоф (сыгравший телеведущего Санди Риверс), также появился в спин-оффе, и Памела Фрайман, снявшая множество эпизодов "Как я встретил вашу маму", поставила многие эпизоды сиквела. Несмотря на то, что она призналась, что, возможно, должна была посмотреть его, Хэнниган не смогла заставить себя это сделать из-за ностальгии. "Просмотр фотографий со съемок немного расстроил меня", - призналась она.

Сериал-спин офф, который следовал похожему формату, но не раскрывал личность титульного отца, просуществовал всего два сезона. "Как я встретил вашу маму", который выходил в эфир девять сезонов с 2005 по 2014 год, оказал длительное влияние на Хэнниган. В апреле она отдала дань уважения финалу шоу в Instagram, отметив десять лет со дня его окончания, поделившись коллекцией фотографий ситкома. Она выразилась: "Не могу поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор, как шоу закончилось".

После просмотра фотографий со съемок "Как я встретил вашего отца" Хэнниган призналась: "♫ Я не буду лгать ♫, просмотр их немного расстроил меня". Несмотря на участие в спин-оффе ее мужа Алексиса Денисофа и Памелы Фрайман, Хэнниган все еще не смогла набраться смелости, чтобы посмотреть его, признавшись: "Пока не готова смотреть это".

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