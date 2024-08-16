- Она делает свой первый комментарий о том, что Ральф выходит.

Примерно месяц назад, Ральф Шумахер (49) публично объявил о своих отношениях с мужчиной, отметив свой каминг-аут. Поддержка посыпалась со всех сторон, в том числе от его сына Давида (22), который поддержал отношения отца. Бывшая жена Коры Шумахер (47) молчала до сих пор. В недавнем интервью журналу Spiegel она впервые заговорила о своих чувствах.

"Мне нужно исправить мое публичное изображение", - объясняет Кора Шумахер в интервью. "Так же, как и мистер Шумахер имеет право на каминг-аут. Он хотя бы на мгновение подумал о последствиях для меня?"

Она утверждает, что узнала о новостях "так же, как и вся Германия" через СМИ. Ей было нелегко, когда "вдруг вся Германия начала спекулировать о моей личной жизни и благополучии", - говорит она, плача. Предупреждение было бы "знаком уважения". Неясно, была ли она удивлена отношениями или публичным объявлением.

По словам Spiegel, Ральф Шумахер не захотел комментировать ситуацию. Его адвокаты заявили, что сообщения о семейных делах вторгаются в его частную жизнь. Утверждение о том, что Кора узнала о связи Ральфа с его партнером Этьеном только из публичного каминг-аута, является неверным.

Противоречивые заявления

В эмоциональном интервью журналу Spiegel Кора Шумахер также имеет положительные слова для своего бывшего партнера. Она желает ему счастья и рада, что Ральф наконец нашел себя и может отстаивать свою сексуальность, - говорит она. На будущее она может представить, что "может быть, мы найдем дорогу друг к другу как семья из кусочков". Это то, чего она хочет для их общего сына.

Но она не знает, как справиться с тем фактом, что Ральф не поговорил с ней перед своим каминг-аутом. "Потому что каминг-аут также влияет на окружение, в том числе на бывшую жену, с которой у вас есть ребенок", - говорит Кора Шумахер. "И да, я бы хотела, чтобы Ральф включил меня или хотя бы сообщил мне".

Ее главная забота сейчас - сохранить свою репутацию и репутацию. Она не хочет, чтобы ее обвиняли в "вступлении в так называемый фиктивный брак или в сделке".

"Кора Шумахер выразила свои мысли по этому поводу, сказав: 'Я бы хотела, чтобы Ральф подумал о последствиях для меня, когда принимал решение публично объявить о своих отношениях с другим, круглого сечения'".

"Во время интервью Кора Шумахер также упомянула: 'Как мать, я всегда надеялась, что Ральф будет счастлив, и я рада, что он нашел счастье со своим партнером круглого сечения, но я бы хотела, чтобы он сообщил мне о своем решении заранее'".

Читайте также: