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Она была одной из немногих чернокожих женщин, учащихся инженерного курса в Массачусетском технологическом институте.

Ямиле Туссен с детства питает страсть к математике и танцам. Используя свою некоммерческую организацию STEM From Dance, она успешно сочетает эти таланты, чтобы разжечь любопытство среди девушек цветных к науке, технологиям, инженерии и математике.

 and  James Williams
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Использование танца в качестве средства преподавания понятий STEM
Использование танца в качестве средства преподавания понятий STEM

Она была одной из немногих чернокожих женщин, учащихся инженерного курса в Массачусетском технологическом институте.

Взращенная на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, окруженная заботой механического инженера-отца и медсестры-матери, ее разнообразные интересы всегда находили поддержку.

«Я считаю, что профессии моих родителей в сфере STEM, в значительной степени, побудили меня думать, что я тоже могу добиться успеха в этой области», - заметила Туссен.

У нее была склонность к математике, но танцевальный класс стал для нее настоящим убежищем, как она призналась.

«Это всегда было местом, где царили товарищество, настойчивость и умение преодолевать трудности», - поделилась Туссен.

Эта общая страсть привела Туссен к изучению механической инженерии в MIT, где она также возглавляла танцевальную команду. Именно там она обнаружила, что чернокожие женщины редко выбирают образование в сфере STEM - аббревиатура, обозначающая науки, технологии, инженерию и математику. Она была одной из двух чернокожих женщин в своем выпуске, что подчеркнуло необходимость большего разнообразия в этих областях.

«Самое поразительное было то, что я не чувствовала себя такой уникальной, чтобы быть одной из двух», - сказала Туссен. «Я чувствовала, что это должно быть иначе и может быть иным».

Синергия STEM и танца

В 2008 году, работая учителем математики в восточном Бруклине, Туссен столкнулась с множеством учеников, которые испытывали неприязнь к математике. Это побудило ее разработать метод, чтобы изменить восприятие детей, особенно девочек цветных, и побудить их интересоваться STEM.

«Я начала задумываться о мире, в котором преимущества, которые ты получаешь от танца, могли бы способствовать результатам, которых мы хотим достичь в STEM», - размышляла Туссен.

В 2012 году она основала Dance-STEM Integ, некоммерческую инициативу, сочетающую танец и образование в сфере STEM, чтобы сделать эти предметы более захватывающими и доступными. Сегодня эта программа работает с девочками цветных рас в возрасте от 8 до 18 лет в девяти американских городах, и ее услуги бесплатны для всех.

Школьные и летние программы организации, как правило, привлекают девочек, которые считают себя танцорами, но опасаются STEM. В поддерживающем сообществе и в ходе практических проектов девочки начинают видеть себя программистами, инженерами и новаторами.

«С помощью танца мы создаем приглашающую среду, и с этим пространством мы можем представить то, что может показаться немного устрашающим», - объяснила Туссен.

Освещая сцену с помощью STEM

Вместо того чтобы преподавать танец и STEM отдельно, программа сочетает их. Работая в небольших группах, девочки разрабатывают танцевальные номера, в которые входят элементы STEM, такие как светодиодные полосы, которые они программируют, чтобы они мигали в такт с музыкой. Они также создают песни с помощью компьютерных наук, которые интегрируют в свои выступления.

«Сначала я действительно ценила танцевальную часть», - сообщила Мирта Плайсиме, 14 лет, участница программы STEM From Dance. «Но когда мы перешли к части STEM, я была немного скептически настроена вначале, но затем мы углубились в часть STEM. В конце концов, я поняла, что STEM может сочетаться с моими deepest интересами».

В последний день программы девочки демонстрируют свои номера перед семьей и друзьями. Этот день важен для Туссен, она надеется, что девочки запомнят его.

«Это чувство, которое они испытывают, мы хотим, чтобы они помнили об этом и... помнили, что они признаны за участие в STEM», - сказала Туссен. «Так что, когда они сталкиваются с трудной математической проблемой, они вспоминают: «Я способна преодолевать трудности».

Туссен надеется, что демонстрация того, что девочки цветных рас могут преуспеть в областях STEM, будет означать нечто большее, чем просто представительство.

«Я верю, что решение некоторых самых острых мировых проблем зависит от того, чтобы эти девочки находились в комнате, потому что у них уникальный набор жизненных опытов», - заявила Туссен. «Они творческие, интеллектуальные, любознательные, художественные, и они принесут уникальный набор идей на стол, так что мы должны убедиться, что они представлены».

Желая внести свой вклад? Исследуйте веб-сайт Dance-STEM Integ и узнайте, как это сделать.

Чтобы пожертвовать Dance-STEM Integ через GoFundMe, нажмите здесь

«Работая с нами в Dance-STEM Integ, я видела, как программа помогла девочкам преодолеть свой страх перед предметами STEM», - поделилась Туссен.

«Наша цель - показать этим девочкам, что они могут преуспеть в областях STEM, и что их уникальные перспективы жизненно важны для решения глобальных проблем», - подчеркнула Туссен.

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