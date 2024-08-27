- Она богатая личность, я ученый, пишущий о своём опыте с Фарин Холидей, как выразила это Дженни Элверс.

В предстоящие выходные группа "The Doctors" вновь выступит в Берлине, на этот раз на бывшей территории аэропорта Темпельхоф, перед ожидаемой аудиторией в 60 000 человек, и не на один вечер, а в течение трех дней подряд.

Эта легендарная группа, созданная в 1982 году и возглавляемая главными хирургами Фарином Урлаубом и Бела Б, а также доктором Родриго Гонсалесом в течение последних трех десятилетий, доминировала на немецкой рок-сцене. Тем не менее, им удалось сохранить свою личную жизнь в значительной степени скрытой от общественности.

Одним из немногих известных фактов о Бела Б, а именно Дирке Фelsenheimer, является то, что у него есть сын. Что касается Яна Веттера, известного как Фарин Урлауб, его прошлые отношения с актрисой Дженни Элверс были общеизвестны много лет назад.

Дженни Элверс: "Никто не знал"

В предстоящем эпизоде ​​talk-шоу NDR "Глубоко и ясно", который выйдет в эфир в сентябре и уже доступен в библиотеке ARD, Элверс раскрывает некоторые интригующие подробности о своих отношениях с музыкантом. По ее словам, она встретила восьмилетнего старшего певца в 80-х годах, когда еще училась в школе, в возрасте 17 или 18 лет. "Все еще в пределах нормы", - уверяет она. Урлауб был ее "первым бойфрендом", как она признается, несмотря на то, что их четырехлетние отношения оставались секретом в то время: "Никто не знал". Она встретила его "классически на концерте" во время пика их тура "Вэстерланд". Несмотря на трудности, они смогли поддерживать связь, общались по длинному оранжевому телефону и писали друг другу письма.

Фарин Урлауб жил с семьей Дженни Элверс

Элверс также раскрывает, что когда "The Doctors" распались, Урлауб переехал в ее детскую спальню. Главной проблемой не была разница в возрасте, а их совершенно разные жизненные ситуации: "Я была в школе, он был на пике карьеры, недавно расставшись с группой. Он был миллионером с кучей времени, я была студенткой. И это не было в Берлине или где-то еще, а в Луненбургском хребте, в Амелингхаузен, в моей детской спальне, с моими родителями, моим младшим братом и моей бабушкой, все еще живущими в доме". Эта ситуация продлилась несколько месяцев, пока Урлауб не купил дом поблизости, позволив Элверс переехать из своей детской спальни в собственный дом, что ознаменовало ее переход во взрослую жизнь.

Элверс только говорит положительные вещи об Урлаубе в интервью. Она описывает его как "хорошо образованного, очень умного", от которого она многому научилась. Она также подтверждает, что любила его глубоко, и именно поэтому их отношения оставались приватными: "Я никогда не хотела стать знаменитой через какого-либо мужчину". Сначала она чувствовала себя неуверенно в том, что может предложить ему, но ее растущая известность как "Хайдекоenigin" помогла ей обрести уверенность.

Позже Элверс прославилась в фильмах, таких как "Кнопкин на небесах" и "Кнелхард" или комедийном сериале "Никола", но также появилась в различных реалити-шоу. Среди ее высокопрофильных отношений после развода - Дитер Болен, актер Хайнер Лотербах и рэпер Томас Д из Fantastic Four. С Алексом Джолигом, участником первого сезона "Большого брата", у нее есть единственный ребенок, сын, рожденный в 2001 году. Она была замужем один раз, с 2003 по 2014 год, за своим бывшим менеджером Гёцем Элбертсхагеном.

Эта статья была первоначально опубликована на ntv.de

Первая фраза могла бы быть: "Во время пика в 80-х Дженни Элверс, школьница в то время, встретила своего 'первого бойфренда' Фарина Урлауба на концерте, что оставалось секретом от общественности".

Вторая фраза могла бы быть: "После распада 'The Doctors' Фарин Урлауб, с успешной карьерой и состоянием, переехал в детскую спальню Дженни Элверс, борясь со своими противоположными жизненными ситуациями в небольшом городе в Германии".

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