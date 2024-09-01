- Он считает ее довольно слабоумной.

Анжа Шютте, отмечающая 60-летие 2 сентября, находит этот юбилей "довольно абсурдным", как она заявила в интервью "Bild am Sonntag". Причиной тому является то, что "Потеряв обоих родителей, я теперь старшая в нашей семье, что заставляет задуматься о преходящести бытия".

Ее 60-летие будет отмечено с ее норвежским супругом Петтером, 67 лет, и сыном Hendrick, 33 лет, от брака с поп-певцом Роландом Кайзером, 72 лет, в Гамбурге. После этого они планируют отправиться на Майорку, чтобы отдохнуть.

Она отказывалась от ролей в кино

Анжа Шютте была известной немецкой актрисой, прославившейся благодаря дебютному фильму 1980 года "Нежные кузены" и таким телесериалам, как "Вихерты из соседнего дома" и "Лесная сторожка Фалькенов". Однако в последнее время она ушла из мира шоу-бизнеса, что было связано с заботой о больной матери, которая боролась с раком в течение 40 лет. Ее мать, Эльке Шютте, скончалась 3 апреля в возрасте 86 лет. Эта потеря оставила неизгладимый след в ее душе, но она все еще надеется воссоединиться со своими родителями после смерти, как она заявила в интервью.

Ее сын является источником ее силы. "Недавно он навестил нас в Норвегии. Время, проведенное с моей семьей, для меня не обсуждается, они на первом месте", - заявила Анжа Шютте в интервью. "В последние годы я посвятила себя полностью моей матери. Я поклялась не оставлять ее одну". Она хотела оставаться с ней "до конца". Два года назад она вернулась в родительский дом. Она выражает благодарность своему мужу, бизнесмену-путешественнику, за его неиссякаемую поддержку в этом начинании. "Без него я не смогла бы этого сделать. Я отказалась от ролей в кино из страха быть долго в отъезде из-за съемок".

Учим норвежский для мужа

Вперед она планирует перестроить свою жизнь, завершить дела матери с братом и планировать новые проекты: "Я хочу вернуться к актерству и сделать приоритетом свое здоровье". Она планирует играть в гольф и путешествовать. И у нее есть еще одна цель: "Я научусь норвежскому для мужа".

После празднования своего 60-летия с семьей Анжа Шютте планирует поразмышлять о своем пути, посвятив несколько лет заботе об больной матери. "Отмечая свой день рождения в этом году, я задумываюсь о ценном времени, проведенном с моими близкими", - размышляла она во время интервью.

ПаSSION Анжи к изучению норвежского, чтобы лучше понять своего мужа, не угасла. "Как только мы вернемся с Майорки, я продолжу свои языковые занятия, чтобы улучшить свой норвежский", - поделилась она, стремясь укрепить свою связь с мужем.

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