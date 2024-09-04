Джастин Теру обсуждает свою бывшую relationship с Дженнифер Энистон - Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене.

В течение примерно семи лет популярный голливудский дуэт Дженнифер Энистон (55) и Джастин Теру (53) живут раздельно после своего публичного расставания. В отличие от многих других распавшихся знаменитостей, их расставание было дружелюбным и вежливым, как видно из недавнего интервью Теру газете "The Times".

Он поделился, что Энистон по-прежнему имеет для него большое значение и что он испытывает сильное чувство защиты по отношению к ней. Это чувство, возможно, усилилось в последнее время после публичной перепалки Энистон с кандидатом в вице-президенты от партии Трампа Дж.Д. Вэнсом (40). Старая запись Вэнса осложняет ситуацию, в которой он критиковал правительство США, утверждая, что им правят "кучка бездетных кошатниц", которые несчастны и хотят лишить счастья и других. Энистон, у которой тоже нет детей, ответила на резкие слова Вэнса, выразив надежду, что его дочь сможет иметь детей в будущем: "Я могу только сказать... мистер Вэнс, я молюсь, чтобы ваша дочь смогла получить благословение детей в будущем". Теру похвалил быструю реакцию Энистон, сказав: "Она постояла за себя - как и должно было быть".

Доказательство стойкости

Недавно Джастин Теру привлек всеобщее внимание, когда его фильм "Битиджуйз, Битиджуйз" был показан в Венеции. Его сопровождала на этом грандиозном мероприятии его новая партнерша, Николь Брайдон Блум (30) - или, возможно, уже невеста? Надежное кольцо на ее пальце кажется таким. Это было их второе появление на красной ковровой дорожке вместе, после того как они официально дебютировали как пара на Оскарах в марте.

Тем не менее, свадьба, возможно, еще не скоро: Теру был с Энистон с 2015 по 2018 год, сделав предложение почти за три года до этого. В феврале 2018 года они выпустили совместное заявление, объявив о своем расставании, которое произошло в конце предыдущего года. "Мы все еще привержены сохранению глубокой любви и уважения, которые мы испытываем друг к другу", - сказали они тогда, и похоже, что им удалось сохранить это до сих пор.

Теру, впечатленный реакцией Энистон на критику Вэнса, сказал: "Я не буду лгать, она справилась с этим идеально". Несмотря на свою новую relationship с Николь Брайдон Блум, Теру не может не вспоминать о своем прошлом с Энистон, часто говоря: "Я не буду лгать, в моем сердце все еще есть особое место для нее".

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