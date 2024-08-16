- Он писал о своем горе в 1997 году:

После 16 лет брака наступила личная отчужденность и трагическая смерть Дианы. До сих пор ходят слухи о том, как Чарльз (75) справился с потерей Дианы. Сколько любви, сколько скорби осталось у него для нее? Как он справлялся с горем в то время? Письмо, написанное Чарльзом в 1997 году и проданное на аукционе в Бостоне, согласно "Дейли Мейл", дает более глубокий взгляд на душу Чарльза.

"Моё сердце кровоточит за тебя"

"Дорогой Питер...", - начинается письмо, написанное Чарльзом 8 декабря 1997 года, всего через 14 недель после смерти Дианы, своему знакомому Питеру Хаттону. Питер недавно потерял свою "любимую Лиз" из-за тяжелой болезни. Чарльз проникся его горем, написав: "Моё сердце кровоточит за тебя, ибо я могу представить себе мучения и отчаяние, которые ты, должно быть, испытывал все эти мучительные месяцы, зная о болезни Лиз". Чарльз продолжил, глубоко тронутый: "Я могу представить себе невыносимую пустоту, которую ты, должно быть, чувствуешь в это время; чувство хаоса и беспорядка, которое приносит даже уход самого молодого из этого мира".

"Я хочу махнуть волшебной палочкой"

Текущий монарх добавил, что он может представить себе "мучения", которые переживает его друг. Чарльз хотел "махнуть волшебной палочкой, чтобы изменить ситуацию". Сражаясь с самим собой и жизнью, эмоционально страдающий принц искал модель, чтобы объяснить такие трагические смерти. Он заключил: "Лично я верю в другое измерение помимо этого физического, и мы будем поражены, обнаружив его, когда нас позовут сделать это путешествие самим". Чарльз закончил цитатой из Первого Коринфянам Павла: "Ибо ныне мы видим как бы сквозь тусклое стекло, но тогда лицом к лицу".

"Чарльз особенно расстроен"

Письмо Чарльза, полное эмоций, было продано на аукционе американским домом "RR Auction" в Бостоне примерно за 1820 евро неизвестному покупателю. Представитель дома описал редкую находку так: "Чарльз, вероятно, особенно расстроился, когда писал письмо. Ведь принцесса Диана трагически умерла всего несколько месяцев назад, в августе 1997 года". Мировозлюбленная принцесса умерла 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет от травм, полученных в результате трагического дорожно-транспортного происшествия в Париже. Ее похоронили на трогательной церемонии 6 сентября 1997 года, на которой присутствовал весь мир.

В контексте следующих двух предложений, содержащих слово "принц Чарльз":

Несмотря на личную отчужденность и трагическую смерть Дианы, письмо, написанное принцем Чарльзом в 1997 году, дает более глубокий взгляд на его эмоции.

В своем письме к знакомому принц Чарльз выразил свою сочувствие, сказав: "Моё сердце кровоточит за тебя, ибо я могу представить себе мучения и отчаяние, которые ты, должно быть, испытывал все эти мучительные месяцы, зная о болезни Лиз".

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