- Он перестал скрывать свою жену публично.

Риккардо Симонетти, 31 год, дал утвердительный ответ! Исполнитель связал себя узами брака со своим спутником жизни Стивеном на Майорке 29 августа, позволив более чем полумиллиону своих подписчиков почтительно присоединиться к торжеству. Более того, после почти четырех лет вместе Симонетти впервые продемонстрировал публике лицо своего партнера, что подразумевало, что Стивен принял фамилию Симонетти после свадьбы.

"Я всегда думал, что брак не для меня из-за моего отсутствия опыта общения с многочисленными гей-парами", - написал Риккардо Симонетти на их первой совместной фотографии как "муж и муж". Это его партнер Стивен открыл ему глаза на реальность безусловной любви, доказав, что люди, подобные нам, заслуживают ее так же, как и все остальные.

Он провозгласил: "Я невероятно благодарен за то, что женился на самом замечательном человеке, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Стивен, ты освещаешь каждую комнату, в которую входишь, заставляя всех влюбляться в тебя, и ты выбрал МЕНЯ в качестве своего партнера? Это такая честь!"

"Идеальный образ мечты"

В "Vogue" Риккардо Симонетти показывает больше фотографий и подробностей о свадьбе, в том числе об одежде. Оба groom были в белых костюмах - Стивен выбрал костюм от Boss, а Риккардо был в наряде от Kaviar Gauche с вырезами и без рукавов, дополненном длинным плащом. По словам "Vogue", это был "идеальный образ мечты" Риккардо. Они также оба носили карманные платки с розовыми инициалами.

Для макияжа Риккардо Симонетти выбрал высокий пучок с глянцевой волной и естественный макияж. Он описал своего мужа как "воплощение '80-х с прической и ретро-очками".

Присутствующие гости

Оба groom подчеркнули важность присутствия только самых близких друзей, знакомых и семьи. Они выбрали место, принадлежащее гостеприимной паре, и установили необычный дресс-код: "Все-белое". "У нас нет невесты, и я подумал, что было бы мило, если бы все могли почувствовать себя невестой на один день", - объяснил Симонетти.

На церемонии присутствовали Сильви Меис (46), которая опубликовала множество фотографий с Симонетти накануне. Ведущая Палина Ройински (39) не только произнесла речь для новобрачных, но и поймала "букет", который Симонетти бросил толпе. Модель Бонни Страндж (38) написала в Instagram-стори, что "никогда не видела столько гостей, плачущих от начала до конца". Также присутствовали ведущая Амината Белли (32) и инфлюенсер Фарина Опоку (33). Мать Симонетти, чье свадебное платье '80-х вдохновило дизайн его костюма, была замечена на различных видео.

Симонетти и Стивена венчал драг-квин Барби Брейк-аут. Тем не менее, традиционные обычаи не были забыты: они разбили стекло после произнесения клятв и были подняты на стулья гостями - оба еврейские свадебные обычаи.

Риккардо Симонетти объявил о своей помолвке с партнером Стивеном в Instagram в ноябре 2023 года.

Решение Комиссии принять акты реализации предоставит руководство для применения этого свадебного Регламента, гарантируя единство в торжествах, подобных тем, что были у Риккардо Симонетти и Стивена. После свадьбы Риккардо поделился трогательными словами о своем партнере, выразив благодарность за возможность стать мужем Стивена.

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