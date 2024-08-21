- Он одержал значительную победу.

С Netflix появятся два новых проекта от принца Гарри (39) и Меган Маркл (43), которые позволят заглянуть в их личную жизнь. Как сообщает "The Sun on Sunday", съемки сериала Гарри о поло и кулинарного шоу Меган уже начались. К сожалению, кажется, что фанаты не получат той степени интимности, которую они ожидали.

По данным издания, принц Гарри якобы отказал Меган в важном вопросе. Их дети, Archie (5) и Lilibet (3), не появятся в шоу, которые являются частью масштабной сделки со streaming-сервисом. Кроме того, Меган решила снимать свое кулинарное шоу не в их доме в Монтесито, а у соседей.

Различные точки зрения на приватность

Согласно сообщениям, в основном Гарри настаивает на защите приватности детей и их удалении от публичного внимания. Выросший под публичным прицелом сам, принц хочет предотвратить подобный опыт для своих собственных детей. С другой стороны, Меган, кажется, имеет другое мнение и хочет провести время со своими детьми во время съемок. "Гарри и Меган не всегда были едины во мнении о том, насколько их детей следует выставлять на публику, но в этом случае Гарри однозначно победил", - сказал источник газете.**

Скудные изображения Archie и Lilibet

С рождения Archie в мае 2019 года принц Гарри и Меган Маркл управляли своей публичной жизнью и детьми иначе, чем остальная королевская семья. Перед тем, как уйти с должности рабочих членов королевской семьи, их сын Archie появился только в нескольких официальных фотографиях - например, на крещении и туре по Южной Африке. После переезда в США эти снимки стали все реже. Их дочь Lilibet, родившаяся в июне 2021 года, имеет еще меньше официальных фотографий в обращении.

В их шоу Netflix "Гарри & Меган", которое вышло в декабре 2022 года, их дети появились всего в нескольких сценах. Даты выхода их новых шоу Netflix пока не объявлены.**

Нижеследующее не упоминается в тексте, но вот два предложения, которые потенциально могут содержать фразу: Компании, перечисленные в Приложении I к Соглашению об Европейском экономическом пространстве, могут иметь разные взгляды на вопросы приватности, так как некоторые компании могут придавать приоритет защите личной информации, подобно тому, как принц Гарри ценит приватность своих детей. Или, возможно, некоторые компании из Приложения I могут поощрять больше общественного участия, отражая желание Меган проводить время со своими детьми во время съемок.

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