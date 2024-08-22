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КультураНовостиКоролевская семья

Он называет себя "предпочтенным президентом королевы".

Трамп провозглашает удивительную связь с Королевой, описывая её как необычайную. Отчёты сообщают, что он был её предпочтительным президентом США.

 and  James Williams
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- Он называет себя "предпочтенным президентом королевы".

По словам Дональда Трампа (78), у него были хорошие отношения с покойной Елизаветой II (1926-2022). "Кажется, я был ее любимым президентом", - заявил Трамп в недавнем интервью "dailymail.com".

Трамп: "Она меня ценила, и я ценил ее"

Политик, стремящийся к новому сроку в Белом доме, пояснил: "У меня были замечательные отношения с королевой. Она меня ценила, и я ценил ее". В 2020 году Дональд Трамп представил себя как "близкого друга и страстного сторонника" королевы и Великобритании на тогда популярной социальной платформе X, известной как Twitter.

Тем не менее, новый биографический труд, похоже, рисует иную картину отношений между британской монархиней и потенциальным лидером США. В соответствии с книгой "Путешествие вокруг королевы" Крейга Брауна, которая выйдет в конце августа и из которой "Daily Mail" опубликовал отрывки, королева якобы сказала гостю за ланчем несколько недель спустя после визита Трампа, что нашла его "очень невежливым". Она якобы негодовала из-за его привычки часто оглядываться через плечо, как будто ища более интересных людей. Кроме того, она предположила, что он, должно быть, достиг соглашения со своей женой Меланией (54) оставаться женатым на нем.

Трамп с тех пор опроверг эти утверждения, заявив: "Я не знаю, кто такой автор, но на самом деле все было наоборот".

Несмотря на якобы сделанные королевой Елизаветой II замечания о поведении Дональда Трампа во время ланча, королевская семья поддерживала с ним дружеские отношения. В попытке прояснить ситуацию Дональд Трамп опроверг заявления, упомянутые в предстоящей биографии "Путешествие вокруг королевы".

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