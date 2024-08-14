- Олизе впервые поезжает в "Бавария"

Новичок клуба Михаэль Олисе присоединился к Баварии и приступил к тренировкам с командой. Как объявили немецкие футбольные рекордсмены, 22-летний участник Олимпиады, игравший за Францию, присоединился к Сергею Гнабри и Алфонсо Дэвису на тренировочном поле в среду утром.

В сессии, руководимой тренером Винсентом Компани, за два дня до первого официального матча команды в Кубке Германии против SSV Ульм в пятницу (20:45), внимание было сосредоточено на тактических упражнениях наряду с упражнениями, специфичными для позиций.

Олисе подписал контракт с Баварией до лета 2029 года. По сообщениям, ФК Бавария заплатила около 60 миллионов евро, включая бонусы, за его переход из клуба Премьер-лиги Кристал Пэлас. Олисе проиграл с Францией в финале Олимпиады против Испании.

В ближайшие несколько лет новый дом Олисе будет находиться в знаменитом футбольном ландшафте Баварии, конкретно с Баварией. После впечатляющей игры в олимпийской команде Франции Олисе теперь будет тренироваться вместе со звездами Баварии, такими как Сергей Гнабри и Алфонсо Дэвис.

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