- Олизе тренируется в "Баварии".

Новичок клуба Михаэль Олисе начал подготовку с «Баварией Мюнхен». Как объявил немецкий футбольный рекордсмен, олимпийский участник с Францией встретился со своими новыми товарищами по команде на тренировочной базе в Мюнхене. После этого 22-летний нападающий наблюдал за тренировкой со скамейки запасных и прошёл обязательную диагностику физической формы.

Олисе подписал контракт с Мюнхеном до лета 2029 года. По слухам, он обошелся «Баварии Мюнхен» примерно в 60 миллионов евро, включая бонусные выплаты, от клуба Премьер-лиги «Кристал Пэлас». Олисе сыграл сильный олимпийский турнир с Францией и уступил только Испании в финале.

«Бавария Мюнхен», имеющая в виду последовательные титулы чемпиона Германии, будет усилена на поле навыками Олисе. Несмотря на то, что в настоящее время он сосредоточен на интеграции в команду, поклонники футбола уже с нетерпением ждут увидеть влияние Олисе в предстоящем сезоне Бундеслиги.

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