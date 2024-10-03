Оливия Нудзи утверждает, что ее бывший партнер организовал схему шантажа, пока она была вовлечена в RFK.

Аллегации, выдвинутые Нуччи в судебном ходатайстве и представленные судье в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно, и которые Лизза отрицает, являются последним шокирующим поворотом в истории их тайной связи с Кеннеди, бывшим независимым кандидатом в президенты. Это развитие спровоцировало широкое обсуждение в национальных СМИ вопросов журналистской этики, так как инцидент был превращен прессой в политический скандал.

В соответствии с судебным ходатайством Нуччи, Лизза "явно угрожал обнародовать личную информацию обо мне, чтобы разрушить мою жизнь, карьеру и репутацию - угрозу, которую он уже исполнил".

В прошлом месяце Нуччи была отправлена в отпуск Нью-Йоркским журналом в связи с проведением "третьей стороной" обзора после признания наличия личной связи с субъектом, связанным с выборами 2024 года, во время освещения этого вопроса. Достоверный источник сообщил CNN, что речь идет о связи с РFK Jr., который был темой статьи, написанной ею в прошлом году во время его президентской кампании.

Лизза, который является главным корреспондентом Politico в Вашингтоне и соавтором Playbook, отсутствовал на судебном заседании на этой неделе, где Нуччи получила предварительный запрет на контакты с ним. Такие просьбы обычно являются первым шагом в разбирательствах по делам о домашнем насилии и обычно быстро удовлетворяются судьями, без уведомления противоположной стороны.

Лизза не признал обвинения в суде, но предоставил заявление CNN о судебных процедурах.

"Мне жаль, что моя бывшая невеста чувствует необходимость делать ложные обвинения против меня, пытаясь переложить вину за свои собственные личные и профессиональные неудачи. Я решительно отрицаю эти обвинения и буду защищать себя энергично и успешно", - заявил Лизза.

В прошлый вторник Politico объявил, что Лизза будет находиться в отпуске до завершения расследования по данному вопросу.

"POLITICO и Райан Лизза пришли к взаимному согласию, что будет лучше, если он отступит и возьмет отпуск в течение этого расследования", - сказал представитель.

Следующее судебное заседание назначено на 15 октября, что даст Лиззе возможность представить свой ответ судье.

Нуччи считает, что Лизза начал якобы преследовать ее в начале июля, намереваясь шантажировать ее, чтобы она возобновила их отношения, и мстить за отказ.

По ее словам, к следующему месяцу Лизза украл у нее личное электронное устройство, взломал ее устройства, а затем анонимно предоставил компрометирующую информацию о ней в СМИ. Некоторые из этих сведений, возможно, были "подделаны", чтобы навредить ей еще больше, утверждает Нуччи, и она подозревает, что Лизза притворялся "анонимным сотрудником кампании", чтобы распространять компрометирующую информацию о ней в политической кампании.

Нуччи также утверждает, что Лизза, возможно, через третью сторону или анонимный канал, сообщил ее работодателю о том, что она называет "делом".

РFK Jr. не упоминается явно в судебных документах.

В своем судебном ходатайстве Нуччи заявила, что Лизза также угрожал насилием, "чтобы он мог нести свою часть финансовой ответственности" за их совместный контракт на книгу, согласно судебным документам.

В ходе судебного заседания, состоявшегося во вторник утром, судья удовлетворил просьбу Нуччи временно запретить Лиззе контактировать с ней и держаться на расстоянии от нее и ее рабочего места, согласно общедоступным судебным документам. Судья также подписал просьбу Нуччи о сопровождении полиции при попытке забрать свои вещи у Лиззы. В судебном ходатайстве указано, что пара жила вместе в течение последнего года.

Обстоятельства их расставания уже повлияли на отношения Нуччи и Лиззы со своими respective СМИ.

В сообщении своим читателям 19 сентября Нью-Йоркский журнал подтвердил, что Нуччи была отправлена в отпуск после того, как призналась редакторам журнала, что имела личную связь с бывшим субъектом, связанным с выборами 2024 года, во время освещения этого вопроса, что является нарушением стандартов журнала в отношении конфликтов интересов и раскрытия информации.

Лизза ранее заявил, что он и его редакторы согласились, что он больше не будет освещать Кеннеди из-за его связи с Нуччи для Politico.

Представитель Кеннеди сообщил CNN: "Мистер Кеннеди встречался с Оливией Нуччи только один раз в жизни, по ее просьбе, что resulted в предвзятом материале".

Представитель Нуччи отказался от дальнейших комментариев. Нью-Йоркский журнал также отказался от комментариев.

В свете этих обвинений СМИ тщательно изучают роль журналистской этики в бизнес-партнерствах. Из-за скандала выступления Лиззы в СМИ были приостановлены, что повлияло на его бизнес как главного корреспондента в Вашингтоне и соавтора.

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