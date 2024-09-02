- Оливер проявляет глубокие чувства из-за надвигающегося развода.

В августе 2023 года Оливер Почер и Амира объявили о своем расставании, и теперь, через год, их развод официально завершен. Комедиант и телеведущий, у которых есть двое детей, будут совместно воспитывать их, но больше не связаны друг с другом юридически. Почер будет выплачивать алименты, но не будет платить содержание бывшей жене. Это соглашение было установлено в брачном договоре, подписанном во время их брака.

Почер, 46 лет, объявил о разводе в Instagram, написав: "Сегодня Амира и я официально разведены!" Однако развод, похоже, повлиял на обычно стойкого комедианта, который добавил: "Жаль... Я думал, это продлится (дольше)". Но Почер остается Почером, и он не смог удержаться от шутки даже в такой грустной ситуации. Он уточнил фотографию с свадьбы: "P.S.: Фотография не актуальная".

Почер все еще борется с миром после расставания

Амира движется дальше, встречаясь с телеведущим Кристианом Дюрингом и недавно отдыхая с ним в горах. Эта тема вызывает затруднения у Почера. В своем подкасте "Die Poachers! Frisch recycelt", который он ведет со своей первой бывшей женой Санди Меер-Вольден после ухода Амиры, он часто подшучивает над новой relationship Амиры.

Кажется, боль от неудачного брака все еще влияет на него, как видно из его последнего поста. Под фотографией появляются комментарии, в том числе от знаменитостей, таких как Лилли Беккер: "Ты в порядке?" и Дженни Элверс: "Жаль..., всего наилучшего". Бывший участник DSDS Принц Дамиан, кажется, видит возможность в новом холостяцком статусе Почера, комментируя: "Если бы ты женился на мне, все было бы по-другому".

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После объявления о разводе в Instagram Оливер Почер столкнулся с последствиями, выразив разочарование тем, что это не продлилось дольше. Несмотря на то, что он движется дальше, комедианту было трудно справиться с новой relationship Амиры с телеведущим Кристианом Дюрингом, часто подшучивая над ней в своем подкасте.

В своем последнем посте в Instagram Почер получил supportive комментарии от знаменитостей, таких как Лилли Беккер и Дженни Элверс, выражающих заботу и пожелания, в то время как бывший участник DSDS Принц Дамиан увидел возможность в холостяцком статусе Почера.

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