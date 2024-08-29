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Оливер Калкоф вновь вводит хэштег #SchleFaZ

Наш девиз: 'Поразительно Неприятное' или 'Привлекательная Without'

 and  Anthony Ross
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Беспорядочная любовь к плохому кино: Питер Рюттен и Оливер Калькофе неустанно страстно относятся к...
Беспорядочная любовь к плохому кино: Питер Рюттен и Оливер Калькофе неустанно страстно относятся к низкокачественным фильмам

Оливер Калкоф вновь вводит хэштег #SchleFaZ

Когда многорукий монстр, щеголяющий шестью руками вместо обычных восьми, приближается к своей невинной жертве черепашьим шагом, или когда несчастный серийный убийца расправляется среди занятий аэробикой, или туристы находят себя в бегах от нацистских зомби в солнцезащитных очках – фанаты динамичной пары, Оливера Калкофе и Петра Рюттена, знают, что нашли свою нишу. Их знаменитый фестиваль "худших фильмов всех времен" "#ШлеФаЗ" возвращается в эту пятницу в 10 вечера, теперь на RTL Nitro и RTL.

Всего несколько месяцев назад казалось, что сериал встретил свою неожиданную кончину, будучи прекращенным на Tele 5 в конце 2023 года. Но затем, чудесным образом, в канун Рождества, Nitro пришел на помощь. Калкофе не мог сдержать своего возбуждения, объявив новость фанатам с сцены: "Было мало моментов столь прекрасных и эмоциональных, как когда мы объявили, что '#ШлеФаЗ' продолжит процветать на Nitro и RTL+ после своего окончания на Tele 5. Коллективная скорбь и отчаяние фанатов сменились непередаваемой радостью. Фанаты плакали, обнимались. Это было зрелище."

Команда предыдущих сезонов остается на месте, и Калкофе гордо обещает фанатам: "Так что мы можем гордо сказать: оно останется столь же приятно ужасным, как всегда было. В этом смысле, это и возрождение, и продолжение." 58-летний Калкофе не может не чувствовать удовлетворения и исполненности от возможности вернуться к этому безумному предприятию на этот раз.

Рожденное из безумия

Сериал присутствует на экранах с 2013 года – с более чем 160 уже каталогизированными фильмами. "#ШлеФаЗ" начался как ничего не значащая идея на лето. Калкофе и Рюттен не могли представить, что эта безумная идея расцветет в культовое явление, которое оно есть сегодня. В Америке и Англии смотреть плохие фильмы с друзьями и наслаждаться их непреднамеренным юмором уже было популярным времяпрепровождением. "Но не здесь – не совсем," признает Калкофе. "Но это служит для высвобождения какой-то катарсической эмоции: вы превращаете нечто действительно отвратительное во что-то замечательное через наш монтаж. Плохой фильм становится безумным праздником. Без нас вы, возможно, разозлились бы на отвратительный фильм, но с нами – смех и товарищество."

Сложно не заметить энтузиазм и страсть, которые кажется пронизывают каждый аспект этого безумного предприятия. "Зрители ценят нашу честность, потому что честность – это не всегда данность в телевидении."

Так что на повестке дня для следующего сезона? "Мы особенно взволнованы премьерой сезона, потому что у нас есть фантастический оригинальный производственный проект RTL для наших зрителей," раскрывает Калкофе. "Конечно, найти что-то подходящее для '#ШлеФаЗ' среди бесчисленных высококачественных производств RTL – настоящее испытание, так что мы искали высоко и низко!" В конце концов, они нашли свою жемчужину: "S.O.S. Барракуда: Смерть играет в рулетку" из 1999 года.

Непорочная '#ШлеФаЗ' жемчужина

"Это настоящая непорочная '#ШлеФаЗ' жемчужина – триллер в стиле 'Крепкий орешек', действие которого происходит на борту рыболовного траулера для азартных игр у побережья Травемюнде. Роль Брюса Уиллиса блестяще и комично сыграна неизвестным ранее Ником Уайлдером, известным по роли мистера Кайзера в рекламе страховой компании Hamburg-Mannheimer. 'Это чистое золото для '#ШлеФаЗ'!' говорит фанат 'Крепкого орешка', называя этот студенческий проект 'потрясающим и полностью достойным дебютом' для нового сериала RTL."

Устанут ли эти безумные археологи кино когда-нибудь от своего неумолимого поиска самых отвратительных фильмов, известных человечеству? Калкофе не верит в это. "Я не думаю, что это так." Но он предупреждает, что задача не так проста. "Сначала мы просто брали все, что могли найти. Но мы soon поняли, что этого было недостаточно. Многие фильмы плохи просто потому, что они скучны и неинтересны. Но наш девиз – 'Красивый мусор'. Мы ищем фильмы, которые так плохи, что они смешны – фильмы, которые были доведены до предела безумной страстью. Найти эти настоящие жемчужины – не простая задача."

Несмотря на то, что он был прекращен на Tele 5 в конце 2023 года, фанаты "#ШлеФаЗ" могут продолжать смотреть сериал на RTL Nitro и RTL+. Команда предыдущих сезонов останется на месте, гарантируя, что шоу останется столь же приятно ужасным, как всегда было.

Калкофе и Рюттен не могли представить, что их безумная идея летнего кинофестиваля превратится в культовое явление. Их страсть к поиску и представлению самых комичных фильмов обрела им преданную аудиторию, а их честный подход к телевидению ценится их зрителями.

Начинается с 'SOS Барракуда: Рулетка смерти', в котором участвуют Верона ПоOTH и другие.

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