Олимпийское испытание лишило Джордана Чилеса всего.

Она триумфально носит олимпийскую бронзовую медаль на шее, когда американская команда подает жалобу - но затем ситуация принимает драматический оборот: третье место Джордана Чайлза отзывается. Жестокий удар для гимнастки. Для нее борьба еще не окончена.

Медаль уже была на шее, когда она праздновала вместе со своей американской teammate Симоной Бейлз и победительницей в личном зачете на ковре Ребекой Андердейл из Бразилии на шумном подиуме в Бercy Arena в Париже. Но затем для гимнастки Джордана Чайлза последовал сокрушительный удар: ее бронзовая медаль была аннулирована, один из крупнейших переворотов на Олимпиаде. О чем она впервые рассказала сейчас.

На "Форбс Power Women's Summit" она призналась: "Самое главное, что было отнято у меня, - это признание того, кто я есть. Не только моего спорта, но и того, кто я как личность". Вместо того чтобы блистать бронзой, она осталась на пятом месте. Но хотя бы она завоевала командное золото.

В личном зачете на ковре Чайлз была последней участницей и набрала 13,666 балла - пятое место позади призеров из Румынии Аны Барбоса и Сабины Манека-Воинеи, которые набрали по 13,700 баллов. Из-за так называемого правила развязки в гимнастике, где исполнение ценится выше сложности упражнения, Барбоса получила бронзу. Она уже праздновала с румынским флагом на шее в зале.

Жалоба подана на четыре секунды позже

Но затем американская команда подала протест на балл Чайлз. После изучения видеозаписи жюри решило признать элемент и повысить значение сложности. Чайлз поднялась на третье место - и смогла принять участие в церемонии награждения. Барбоса плакала, что румынская федерация не приняла и подала протест в Спортивный арбитражный суд (CAS). Причина: американская команда запросила корректировку на одну минуту и четыре секунды позже, а не в течение одной минуты после объявления балла. CAS согласился и объявил исправление недействительным.

Итак, первоначальные 13,666 балла Чайлз были восстановлены - она должна была сдать бронзовую медаль. Барбоса была удостоена чести на церемонии в Бухаресте в середине августа и получила медаль. Румынка рассказала, как скандал оставил ее "печальной" и отправила "добрые пожелания" американским гимнасткам.

Для Чайлз это горькая пилюля проглотить. "Я следовала правилам. Мой тренер придерживался правил. Мы делали все, что было абсолютно правильно", - сказала она сейчас. То, что на нее взвалили такой груз, сделало принятие решения таким трудным. Ее борьба продолжается, она клялась. "Это еще не конец. Потому что на этом этапе уже не столько о медали, сколько о моем мире и справедливости".

"Эмоционально и verbal'no издевалась"

Одной из причин этого может быть то, что она вспоминает низкую точку в 2018 году, как она раскрыла. В то время ее тренер "эмоционально и verbal'no издевалась" над ней. Чайлз рассказала об этом в 2021 году на "Peace of Mind with Taraji": "Она называла меня толстой. Говорила, что я выгляжу как пончик". На конференции она не вдавалась deeper'но в это, но объяснила, что "не имела возможности использовать свой голос или быть услышанной" в то время. Драма в Париже вновь пробудила подобные эмоции. В 2018 году она потеряла страсть к спорту - теперь это похоже.

Поддержка друзей и семьи не помогла ей сразу. "Если я посмотрю сюда и увижу всех, я могу почувствовать это сейчас. Но сперва было действительно трудно пережить все, потому что мое сердце было так разбито".

Несмотря на переворот, который привел к отзыву олимпийской бронзовой медали, Джордан Чайлз готовится принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, решив добиться своего мира и справедливости. Жестокий опыт напомнил ей о прежних испытаниях, таких как эмоциональное и verbal'noе издевательство, которое она терпела от своего тренера в 2018 году.

Несмотря на скандал вокруг бронзовой медали, Джордан Чайлз завоевала командное золото на Олимпиаде, закрепив свое место в конкурентном мире гимнастики, готовясь к будущим испытаниям в Париже 2024 года.

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