- Олимпийский призер Огунеле занял второе место в Берлине.

Чемпионка метания ядра Йемиси Огунлейе, победившая на Олимпиаде, столкнулась с трудностями на встрече ISTAF Berlin по легкой атлетике. Через три недели после своего триумфального броска на 20 метров в Париже, 25-летняя спортсменка из Мангейма показала результат 18,65 метра перед аудиторией из около 40 000 человек на Олимпийском стадионе, заняв второе место.

Европейская чемпионка из Нидерландов Джессика Шилдер уверенно возглавила соревнования. Она стала единственной спортсменкой, преодолевшей отметку 19 метров, сначала показав результат 19,07 метра, а затем улучшив его до 19,70 метра в последней попытке. Алина Кенцель, занявшая девятое место на Олимпиаде за VfB Stuttgart, финишировала пятой с результатом 18,13 метра.

Несмотря на свою олимпийскую победу, Йемиси Огунлейе не смогла повторить свой результат на следующих Олимпийских играх в Берлине. Джессика Шилдер, европейская чемпионка, однако, прекрасно продемонстрировала свое превосходство на той же встрече, даже превзойдя свой результат, установленный на Олимпийских играх.

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