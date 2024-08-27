- Окончательное решение по обвинению в непредумышленном убийстве против сожителя

Решение суда города Фленсбурга в отношении мужчины, который убил соседа по дому ударом ножа в голову, было поддержано. Верховный суд правосудия отклонил апелляцию преступника как необоснованную, как было подтверждено судом города Фленсбурга.

Мужчину приговорили к девяти годам тюремного заключения в феврале за умышленное убийство. Он обвинялся в причинении смертельного вреда сожителю в результате драки 19 декабря 2022 года, когда он силой пронзил его череп ножом. Несмотря на срочную операцию, человек скончался несколько дней спустя. Оба обвиняемый и жертва были родом из Сомали. Обвиняемый сначала скрылся; он был арестован в французском городе Лилль почти через четыре недели после инцидента.

События в зале суда в феврале

Во время судебного заседания в феврале произошло значительное событие: тогда 24-летний обвиняемый разжевал осколки безопасной бритвы и обильно истекал кровью на полу. Тем не менее, он оставался в сознании и был позже доставлен в больницу. Несмотря на то, что обвиняемый сделал себя неспособным к суду, слушание продолжалось, и он был возвращен в тюрьму из больницы той же ночью.

То, было ли это попыткой суицида, оставалось хотя бы неясным в то время, согласно судебным отчетам. Ранее состоялась краткая беседа с обвиняемым, в которой он казался обычным. Возможность заключения уже обсуждалась из-за представленных аргументов.

Действия мужчины привели к тяжкому случаю умышленного убийства, классифицированному как вид преступления. Несмотря на инцидент в зале суда, когда он разжевал безопасную бритву, судебный процесс по его преступлению продолжался и закончился девятилетним тюремным заключением.

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