- Окончание спасательной операции на грузовом корабле " Верити " неминуемо.

Вторая часть затонувшего грузового судна "Интегральность" в немецком заливе, юго-западнее Хельgolанда, будет поднята в ходе операции по спасению во вторник. Как только позволит погода, как заявил представитель Директората водных путей и судоходства (WSV) в Бонне, они планируют поднять носовую часть завтра, тем самым завершив вторую операцию по подъему.

Ранее уже была поднята кормовая часть, или задняя секция. Оба фрагмента обломков затем будут отбуксированы в Нидерланды для утилизации.

В настоящее время ведутся приготовления к подъему 50-метровой и 580-тонной носовой части, также известной как носовая часть. Вода из боковых танков откачивается через вновь проделанные отверстия для уменьшения веса. Топливо и смазочные материалы уже удалены.

Остаются работы по уборке, требующие удаления люковых крышек и другого мусора на дне моря. Для подъема разделенного обломка был задействован самый мощный плавучий кран в Европе, Hebo Lift 10, способный поднимать до 2200 тонн.

Продолжаются поиски пропавших членов экипажа

Поиски оставшихся трех членов экипажа продолжаются в пределах носовой части. Тело погибшего моряка было обнаружено в каюте во время операции по подъему кормовой части в пятницу. Тело было передано Федеральной полиции для осмотра в Гамбурге и вывезено на берег.

Из семи членов экипажа грузового судна "Верность" двое моряков выжили после столкновения в октябре. К сожалению, капитан уже был найден мертвым.

Предполагается, что погибли пять человек

Британское грузовое судно "Верность" столкнулось с грузовым судном "Полесье" в немецком заливе 24 октября 2023 года. Место происшествия находится примерно в 22 километрах юго-западнее Хельголанда и в 31 километре северо-восточнее острова Лангеог в Восточной Фризии.

После столкновения 91-метровое "Верность" затонуло, лежа на глубине примерно 40 метров, представляя опасность для судоходства. Грузовое судно "Полесье" с 22 людьми на борту продолжало работать после аварии.

Несмотря на успешный подъем носовой части, поиски оставшихся трех членов экипажа на затонувшем грузовом судно "Интегральность" продолжаются в его пределах. Аварии во время таких операций являются постоянной проблемой, и принимаются все меры предосторожности для обеспечения безопасности.

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