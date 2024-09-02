Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНепогода

Окончание спасательной операции на грузовом корабле " Верити " неминуемо.

После трагической аварии с грузовым судном, судовое моторное судно 'Верность' находилось на глубине в Германском заливе в течение многих месяцев. Операция по подъему приближается к концу.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
В prévoit следующий вторник о затяжении второго подъёма во течение операции по спасению, но только...
В prévoit следующий вторник о затяжении второго подъёма во течение операции по спасению, но только в случае, если погода будет соответствовать.

- Окончание спасательной операции на грузовом корабле " Верити " неминуемо.

Вторая часть затонувшего грузового судна "Интегральность" в немецком заливе, юго-западнее Хельgolанда, будет поднята в ходе операции по спасению во вторник. Как только позволит погода, как заявил представитель Директората водных путей и судоходства (WSV) в Бонне, они планируют поднять носовую часть завтра, тем самым завершив вторую операцию по подъему.

Ранее уже была поднята кормовая часть, или задняя секция. Оба фрагмента обломков затем будут отбуксированы в Нидерланды для утилизации.

В настоящее время ведутся приготовления к подъему 50-метровой и 580-тонной носовой части, также известной как носовая часть. Вода из боковых танков откачивается через вновь проделанные отверстия для уменьшения веса. Топливо и смазочные материалы уже удалены.

Остаются работы по уборке, требующие удаления люковых крышек и другого мусора на дне моря. Для подъема разделенного обломка был задействован самый мощный плавучий кран в Европе, Hebo Lift 10, способный поднимать до 2200 тонн.

Продолжаются поиски пропавших членов экипажа

Поиски оставшихся трех членов экипажа продолжаются в пределах носовой части. Тело погибшего моряка было обнаружено в каюте во время операции по подъему кормовой части в пятницу. Тело было передано Федеральной полиции для осмотра в Гамбурге и вывезено на берег.

Из семи членов экипажа грузового судна "Верность" двое моряков выжили после столкновения в октябре. К сожалению, капитан уже был найден мертвым.

Предполагается, что погибли пять человек

Британское грузовое судно "Верность" столкнулось с грузовым судном "Полесье" в немецком заливе 24 октября 2023 года. Место происшествия находится примерно в 22 километрах юго-западнее Хельголанда и в 31 километре северо-восточнее острова Лангеог в Восточной Фризии.

После столкновения 91-метровое "Верность" затонуло, лежа на глубине примерно 40 метров, представляя опасность для судоходства. Грузовое судно "Полесье" с 22 людьми на борту продолжало работать после аварии.

Несмотря на успешный подъем носовой части, поиски оставшихся трех членов экипажа на затонувшем грузовом судно "Интегральность" продолжаются в его пределах. Аварии во время таких операций являются постоянной проблемой, и принимаются все меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Не доверяйте слепо заявлениям маркетинга: правда о этикетках пищевых продуктов.
Главные темы

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта Упаковка может вводить в заблуждение в отношении продуктов. Термины, такие как "эко- friendly" и "произведено местно", часто используются для продвижения товаров, но они могут быть вводящими в заблуждение и приводить к недовольству потребителей. Эти проблемы часто

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.
Главные темы

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

Во время Второй мировой войны, останки множества людей, жестоко убитых немцами, были похоронены в Польше. В понедельник похоронная церемония в Чохнице, городе северной Польши, собрала сотни участников. Деревянные гробы были перенесены на местное кладбище, где покоятся жертвы нацистских зверств.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно