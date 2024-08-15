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Федеральные земли ГерманииНовостиНожевое поражение

Около смертельной ножевой раны нужно перепробовать

Двух мужчин поссорились, позже один из них получил нож в спину. Высший земельный суд Гамбурга приговорил злоумышленника к семи годам заключения. Дело придется пересмотреть.

 and  Katherine Bradley
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Уголовное дело об почти смертельном ножевом ранении должно быть пересмотрено в Региональном суде...
Уголовное дело об почти смертельном ножевом ранении должно быть пересмотрено в Региональном суде Hamburga

Решение Федерального судаamoridori - Около смертельной ножевой раны нужно перепробовать

Процесс против мужчины, который ударил другого ножом в спину во время ссоры, должен быть пересмотрен в Гамбургском региональном суде. Об этом свидетельствует опубликованное решение Федерального верховного суда (BGH). Региональный суд в декабре 2023 года приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы за покушение на убийство в сочетании с опасным телесным повреждением.

BGH критиковал тот факт, что суд отклонил ходатайство защиты о допросе двух конкретных свидетелей. Эти свидетели должны были дать показания об агрессивном поведении и угрозах подсудимого перед ножевым ранением. Отказ суда не соответствовал правовым требованиям, поэтому дело должно быть пересмотрено перед другой камерой Регионального суда.

39-летний турецкий мужчина ударил 22-летнего молодого человека пивной банкой, а затем ударил его ножом в спину в парке в Гамбург-Дульсберге во время ссоры в марте 2023 года. Подсудимый не отрицал ножевого ранения, но утверждал, что действовал в целях самообороны. Камера не нашла этого доказанным. Жертва получила рану ножом глубиной 10 сантиметров и опасное для жизни повреждение легкого.

Изначальный приговор по делу об ударе ножом в Гамбург-Дульсберге, где мужчина был атакован ножом, требует пересмотра из-за того, что Региональный суд не адекватно рассмотрел ходатайство защиты о вызове конкретных свидетелей. Эти свидетели могли бы дать показания об агрессивном поведении и угрозах подсудимого перед ножевым ранением, что могло бы повлиять на приговор.

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