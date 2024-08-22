Около 75 человек, по прогнозам, погибнут в 2023 году из-за ошибок в здравоохранении.

Ошибки в медицинском лечении часто приводят к серьезным последствиям, унесшим жизни 75 человек в прошлом году. Специалисты обеспокоены тем, что фактическое число может быть значительно выше, и выступают за обязательное сообщение.

Ошибка привела к тому, что 39-летняя женщина прошла стерилизацию вместо запланированной операции по удалению кисты. Путаница, назначение неправильных лекарств или оставление хирургических инструментов в теле после операции - это примеры инцидентов, которые никогда не должны происходить, по мнению медицинских экспертов.

Примерно 150 таких серьезных инцидентов были задокументированы в прошлом году. Медицинская служба раскрыла эти числа, представляя свои статистические данные за 2023 год в Берлине. Они действуют в качестве оценщиков для обязательного медицинского страхования и долгосрочного ухода. В прошлом году от медицинских ошибок умерли 75 человек, в то время как эксперты сообщили о 84 таких случаях смерти в предыдущем году.

"Обязательное сообщение необходимо для предотвращения таких инцидентов", - подчеркивает Стефан Гронемayer, генеральный директор Медицинской службы немецкой федеральной ассоциации. К сожалению, больницы не требуют такого сообщения в настоящее время, что означает, что статистика включает только случаи, инициированные самими пациентами.

Каждый пятый случай вызвал ущерб

Протокол в настоящее время таков: если пациент подозревает ошибку в своем лечении, он может обратиться в свою обязательную медицинскую страховую компанию. Компания может затем назначить Медицинскую службу для расследования дела. Эти случаи учитываются в статистике только после расследования. В 2023 году этот процесс использовался 11 500 раз, что на около 600 случаев меньше, чем в предыдущем году.

В большинстве случаев (71,1%) эксперты не нашли доказательств медицинской халатности. Однако в примерно 20% случаев (2679 лечений) пациенты пострадали из-за медицинских ошибок. Это означает, что число случаев остается относительно стабильным - всего 17 дополнительных случаев было зарегистрировано в предыдущем году. В других случаях либо не было выявлено никакого ущерба, либо четкой связи между ущербом и халатностью не было установлено.

Процент выявленных ошибок очень мал, составляя менее 1% от всех лечений в Германии. Принимая во внимание высокое количество ежегодных лечебных случаев в практике, около 500 миллионов, эти ошибки могут иметь серьезные последствия для пациентов.

Насколько серьезен ущерб?

В большинстве случаев (65,5%) ущерб для пациентов был временным, но для почти трети (29,7%) пострадавших он стал постоянным. В прошлом году 180 из этих постоянных ущербов были классифицированы как серьезные, оставив пациентов нуждающимися в постоянном уходе, слепыми или парализованными.

Эксперты считают, что фактическое число ошибок в лечении, скорее всего, гораздо выше. Они подозревают, что один процент всех госпитализаций приводит к избежимому ущербу. "Эксперты оценивают, что в наших больницах ежегодно происходит около 17 000 избежимых смертей, связанных с ошибками", - объяснил генеральный директор Гронемayer, ссылаясь на исследование, проведенное по заказу Альянса действий по безопасности пациентов.

Чтобы извлечь уроки из этих ошибок и предотвратить будущие случаи, Медицинская служба предлагает обязательную, безнаказную и псевдонимизированную систему сообщения о таких случаях. Они также выступают за создание фонда помощи.

"Если такие ошибки происходят, проблемы в процессе поставок необходимо системно адресовать", - потребовал Гронемayer. Он критиковал то, что запланированная правительством реформа больниц не включает процедуры для предотвращения ошибок, которые уже являются стандартной практикой за рубежом.

Немецкий фонд защиты пациентов также резко критиковал обращение с ошибками в медицинской сфере. "Пациенты здесь часто остаются без внимания. Потому что нет культуры ошибок в практике и домах престарелых", - сказал совет фонда Эуген Брыш.

По запросу Федеральное министерство здравоохранения (БМГ) заявило, что клиники и практики уже юридически обязаны внедрять системы сообщения об ошибках. "И в контрактной медицинской сфере, и в больницах показатели внедрения систем управления ошибками и сообщения об ошибках указывают на высокую степень внедрения", - заявило министерство.

Чтобы компенсировать пострадавших, необходим фонд помощи, обещанный в коалиционном соглашении. "Неприемлемо, что пострадавшие должны ждать годы, чтобы получить свои права", - критиковал Брыш и потребовал закона от министра здравоохранения. БМГ заявило, что изучает возможность комиссионирования концепции для проектирования фонда помощи.

Медицинская служба немецкой федеральной ассоциации, возглавляемая генеральным директором Стефаном Гронемayer, решительно выступает за обязательное сообщение о медицинских ошибках, чтобы предотвратить инциденты, подобные тому, который привел к стерилизации женщины. Несмотря на то, что больницы не требуют такого сообщения в настоящее время, Медицинская служба считает, что обязательное, безнаказное и псевдонимизированное сообщение могло бы предоставить ценные сведения для предотвращения ошибок.

В соответствии с этим мнением генеральный директор Гронемayer считает, что ежегодно в больницах происходит около 17 000 избежимых смертей, связанных с ошибками, ссылаясь на исследование, проведенное по заказу Альянса действий по безопасности пациентов. Это подчеркивает необходимость более совершенной системы сообщения об ошибках и фонда помощи для тех, кто пострадал от медицинских ошибок.

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